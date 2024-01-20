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于正新戲開機突大罵「來不了的人去死」 網友將矛頭指向她…

娛樂新聞組／即時報導
于正一句「讓來不了的人去死吧」，引起不少揣測。（取材自微博）
于正一句「讓來不了的人去死吧」，引起不少揣測。（取材自微博）

中國知名製作人于正日前在社交平台爆料，新戲「五福臨門」被女藝人祝緒丹臨時棄演，他為此痛批對方「人品差」，更在近日新劇開機時，在現場大喊「讓來不了的人去死吧」，片段流出後引起不少網友熱議。

在新戲「五福臨門」開機儀式上，于正的直白發言嚇壞不少人，他大聲表示：「我覺得番位不重要，我們這戲真的很好看，一定要是爆款，讓來不了的人去死吧！」

「讓來不了的人去死吧」這句話，讓不少網友猜測他是隔空飆罵祝緒丹，因為近日他在社交平台留言指出，祝緒丹在「五福臨門」臨近開機時，突然提出辭演，「人家突然有了女一號，肯定不能阻擋人家的前途」，酸言酸語一度引起網友討論。

祝緒丹在「五福臨門」臨近開機時，突然提出辭演。（取材自微博）
祝緒丹在「五福臨門」臨近開機時，突然提出辭演。（取材自微博）

事後祝緒丹的經紀公司與于正的微信對話流出，原來是祝緒丹方一再說服于正讓她參演「五福臨門」中的女二，但最後因為接到另一部能擔任女一的戲，因此辭演，令于正十分不滿。

而于正在開機儀式上的發言，讓網友認為是「公開詛咒」，他立刻在微博貼文，「我普通話不好，但是我說的是讓來不了的人去撕吧，好像說太快說成了去死吧，抱歉抱歉，口誤口誤，散了散了！」

此外，于正新劇開機的當天祝緒丹也現身機場，這也是她跟于正產生爭議之後的首次現身，不過她看起來並未受到任何影響。

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