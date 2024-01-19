我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

洛縣7-11商店頻遭搶劫 1周2次警察撞個正著

49歲楊采妮合體劉嘉玲拍節目　絕美狀態曝光驚艷網民

娛樂新聞組／即時報導
49歲的楊采妮風采依然。（取材自微博）
49歲的楊采妮風采依然。（取材自微博）

現年49歲楊采妮2013年與新加坡籍男友邱韶智結婚後就定居新加坡，甚少公開露面。近日楊采妮與劉嘉玲現身廣東順德拍攝綜藝節目，引來不少當地人圍觀，楊采妮風采依然，顏值完全不輸年輕時期。

香港01報導，從微博流傳的影片可見，楊采妮身穿粉紅色套裝，一頭標誌性的烏黑濃密長髮，美貌如昔，而劉嘉玲一手摟著她的肩，兩人邊走邊聊天，氣氛愉快。網民紛紛留言大讚兩位女神保養得宜，氣質依然，「楊采妮很漂亮、氣質好好」、「楊采妮沒怎麼變啊」、「沒小肚子身材好好」，此外，更有人回想起她們主演的1997年電影「自梳」，當年兩人在戲中更有同性床戲，相當大膽，至今仍令人印象深刻。

楊采妮1992年因與郭富城拍珠寶店廣告而入行，翌年和多位巨星演出「超級學校霸王」及「東邪西毒」，並推出首張唱片。1994年楊采妮與吳奇隆合作拍攝電影「梁祝」，讓她紅遍中港台，更被譽為「玉女接班人」。不過楊采妮在1997年突然引退，與男友邱韶智合作做生意，直至2003年傳出分手，楊采妮才復出幕前，接拍「新警察故事」、「父子」、「浮城」、「寒戰」等電影。

楊采妮後來與邱韶智復合，兩人在2013年結婚，育有一對雙胞胎兒子，較少活躍在幕前，只會間中現身朋友聚會，其凍齡美貌依然引起網民熱烈討論。

楊采妮（前左）日前被拍到與劉嘉玲（前右）在廣東錄節目。（視頻截圖）
楊采妮（前左）日前被拍到與劉嘉玲（前右）在廣東錄節目。（視頻截圖）

新加坡 玉女 香港

上一則

與周杰倫巴黎同框 網：王俊凱追星成功

下一則

瑪丹娜又遲到 演唱會延後2小時開唱 2粉絲火大提告

延伸閱讀

梁朝偉、劉嘉玲新年舉杯耍浪漫 網：活久見

梁朝偉、劉嘉玲新年舉杯耍浪漫 網：活久見
梁朝偉、劉嘉玲舉杯迎新年 網：浪漫合照「活久見」…

梁朝偉、劉嘉玲舉杯迎新年 網：浪漫合照「活久見」…
劉嘉玲合照乾兒子康康 網喊：「小康總」好帥 快出道

劉嘉玲合照乾兒子康康 網喊：「小康總」好帥 快出道
梁朝偉劉德華狂比愛心 劉嘉玲無語 還有娃代母求婚

梁朝偉劉德華狂比愛心 劉嘉玲無語 還有娃代母求婚

熱門新聞

賈玲「瑩」面而來海報被指油膩。(取材自微博)

減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議

2024-01-17 20:34
銀色夫妻林子祥(右)、葉蒨文28年前挺過風風雨雨宣布結婚。（取材自微博）

林子祥當年拋家棄子「扶正」葉蒨文 正宮相隔28年發聲

2024-01-12 20:37
林奕嵐(左)與伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利是好友，兩人一同遊歐洲。圖／周子娛樂提供

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

2024-01-12 17:02
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲在公開場合總是顯得很恩愛。（路透資料照片）

珍妮佛洛佩茲又要4度離婚？班艾佛列克已感到厭煩

2024-01-16 15:14
唐嫣氣場全開，讓人想起當年的金鷹女神。(取材自微博)

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

2024-01-13 20:34
胡歌一(中)手牽著唐嫣(右)，一手牽著辛芷蕾(左)上台的畫面成為眾人焦點。(取材自微博)

一手牽唐嫣、一手牽辛芷蕾 胡歌被問：寶總你的水能端平嗎？

2024-01-13 21:33

超人氣

更多 >
谷歌華人工程師命案 震驚加州華人社區

谷歌華人工程師命案 震驚加州華人社區
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴