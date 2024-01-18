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黃嘉千異國婚分手代價高 離婚心聲全說了

記者陳慧貞／即時報導
李千娜(左二)攜手老公黃尚禾(左)出席果陀尾牙，黃嘉千(右二)摸孕肚盼好運。圖／果陀劇場提供
李千娜(左二)攜手老公黃尚禾(左)出席果陀尾牙，黃嘉千(右二)摸孕肚盼好運。圖／果陀劇場提供

黃嘉千與夏克立2022年終結16年異國婚，離婚官司在台灣、加拿大兩地纏訟至今，雙方都付出相當程度的代價，黃嘉千對外除了工作，全面隔絕與媒體接觸，日前(16日)她出席果陀劇場尾牙，在曾國城大力拱捐獎金提供抽獎的情況下，意外吐露2年來的真實心境。

果陀劇場舉辦「好運龍總來」2023年尾牙暨「解憂雜貨店」、「冒牌天使」及「妳和我和他的真相」三戲聯合慶功宴，現場眾星雲集，曾國城除了大方捐出現金讓辛苦的工作人員抽獎，還當起主持人一起拱郭子乾、卜學亮和屈中恆等人接力加碼，他請黃嘉千上台同樂時，唐從聖爆料黃嘉千在台下表明自己正在打官司，曾國城一臉理解：「所以花很多錢？」黃嘉千回：「花太多錢。」表示會「盡量」表現誠意捐紅包，唐從聖幽默道：「要不要大家捐給妳多少？異國婚姻分手代價比較高。」

暫拋離婚官司紛擾，黃嘉千感染現場歡樂氣氛，還在思量將提供多少現金抽獎時，反過來拱曾國城捐10萬，獎金金額一說，現場嗨翻，曾國城忍不住糗她：「妳上次被打是什麼時候？」黃嘉千也笑：「我要看一下記錄。」，一句話給人無比想像空間。

讓現場氣氛達到高潮，屈中恆也被拱捐錢，他苦笑要先下樓去提款機領錢，卜學亮則笑說，自己參加果陀尾牙很多年了，早就知道要事先準備好了，而曾國城和卜學亮跟屈中恆也將在今年4月再度加演3人共同合作的「ART」，而今年的演出也將是「ART」雙版本巡演累積破一百場的場次，讓3人都很期待可以在劇場再相聚。

李千娜去年擔綱「淡水小鎮」女主角演出，如今在老公黃尚禾陪伴下，挺著孕肚出席果陀尾牙，希望將自己的「好孕」轉化成好運傳達給現場每一位工作人員，拍照時黃嘉千也上前摸孕肚，而李千娜在台上則掩不住喜悅，邊說話邊興奮地蹦跳，嚇壞了所有人，連忙要這位孕婦注意安全。

曾國城(右)、卜學亮出席果陀尾牙，台上接力加碼尾牙獎金。圖／果陀劇場提供
曾國城(右)、卜學亮出席果陀尾牙，台上接力加碼尾牙獎金。圖／果陀劇場提供
黃嘉千(前排左)出席果陀劇場35周年尾牙，現場眾星雲集。圖／果陀劇場提供
黃嘉千(前排左)出席果陀劇場35周年尾牙，現場眾星雲集。圖／果陀劇場提供

黃嘉千 天使 加拿大

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