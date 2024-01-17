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李玟49歲冥誕… 李媽媽淚崩曝重大消息

記者林士傑／即時報導
李玟大姊李秋林(右二)、二姊Nancy(左二)與粉絲一同替李玟慶祝49歲冥誕。圖／CoCo李玟歌迷會提供
李玟大姊李秋林(右二)、二姊Nancy(左二)與粉絲一同替李玟慶祝49歲冥誕。圖／CoCo李玟歌迷會提供

天后李玟（CoCo）去年7月驟逝讓各界不捨，昨是她的49歲冥誕，媽媽跟大姊、二姊與全球歌迷齊聚武漢緬懷，李媽媽原本要代表切蛋糕，但因為太過思念李玟淚流不止，最後由大姊、二姊含淚陪著歌迷切蛋糕，氣氛相當感人。

李玟一家人和粉絲一同替李玟慶祝49歲冥誕。圖／CoCo李玟歌迷會提供
李玟一家人和粉絲一同替李玟慶祝49歲冥誕。圖／CoCo李玟歌迷會提供

李玟長眠於中國湖北武漢石門峰紀念公園，來自各地的粉絲昨準備了鮮花、禮物，布滿了整個紀念園，李媽媽宣布成立CoCo李玟全球歌迷會官方資訊平台，統一發布未來各類紀念活動資訊，歌迷代表表示：「CoCo一直是大家的信仰和精神指引，今後的每一個1月17日以及很多紀念日，歌迷都會繼續相聚，用溫暖的方式紀念我們最心愛的CoCo，也會代表CoCo繼續愛家人、愛社會。」

李玟大姊李秋林(左)、二姊Nancy希望大家帶著李玟的愛和正能量努力地生活下去。...
李玟大姊李秋林(左)、二姊Nancy希望大家帶著李玟的愛和正能量努力地生活下去。圖／CoCo李玟歌迷會提供

二姊Nancy提到去年對於家人以及粉絲來說相當艱難，「世界各地的歌迷都來到這裡為她祝福，我們全家感到無比感恩，希望大家記住CoCo留下的愛，帶著她的愛和正能量努力地生活下去。」她說媽媽自覺年事已高，自己跟姊姊也不年輕，希望未來可以由歌迷還有歌迷的孩子繼續傳述CoCo的的故事，「讓世人不要忘記她，希望大家繼續團結起來，努力延續CoCo的善良、溫暖和正能量，她在天堂一定會很感恩歌迷們。」

李玟過去在螢光幕前相當樂觀、開朗。圖／華納音樂提供
李玟過去在螢光幕前相當樂觀、開朗。圖／華納音樂提供

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