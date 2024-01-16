珍妮佛洛佩茲又要4度離婚？班艾佛列克已感到厭煩

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲在公開場合總是顯得很恩愛。（路透資料照片）

班艾佛列克 與珍妮佛洛佩茲 從在拉斯維加斯舉辦午夜婚禮，到現在差不多一年半，儘管出席公眾活動時，兩人總是大秀恩愛、不停放閃，然而兩人被狗仔偷拍到的樣子卻與理想相差甚遠，班艾佛列克常常顯得一臉不耐煩，或是乾脆發起脾氣，最新的實例就是兩人跨年在聖巴瑟米度假，珍妮佛於精品店挑選珠寶時，班被拍到突然臉色大變，珍妮佛趕快設法安撫他，卻已經讓度假的心情大受影響。

專門報導明星與名流八卦的「In Touch」雜誌，最新一期封面只見珍妮佛洛佩茲看似憂心忡忡，標題還打出驚人的「第4度離婚？」，對她和班艾佛列克的婚姻嚴重唱衰。該刊物稱班珍兩人固然都很珍惜彼此之間還能在多年後有再來一次的機會，因而都很努力要讓這段婚姻可以長長久久，班甚至力挺珍妮佛做她喜歡的事，像是陪她出門、給狗仔攝影拍個夠，可惜過了一年半，他的耐性逐漸被磨光，開始對這些他過去就不很愛的事情感到厭煩，脾氣就愈來愈容易爆發。