奧斯卡另一大風向球將頒發 李奧納多爭小金人提前出局
奧斯卡金像獎雖然要到本月23日才會揭曉入圍名單，可是各大重要風向獎項已經在近日先後公布入圍者，對於小金人爭奪戰都有一定的影響。一度奧斯卡命中率與金球獎在伯仲之間的美加廣電影評人協會所舉辦的「評論家選擇獎」，因而也頗受好萊塢紅星們的支持，頒獎典禮將於台灣時間周一（15日）上午舉行，全台首度有頻道現場直播—凱擘、中嘉、四季線上、MOD等的ROCK Entertainment從上午8點起轉播，一周內還會重播好幾次。
評論家選擇獎過去對於奧斯卡帝后的預測精準度不比金球獎遜色，不過去年影后頒給「TÁR塔爾」凱特布蘭琪，未能命中最後抱回小金人的「媽的多重宇宙」楊紫瓊，可是該片及最佳男配角得主關繼威都在評論家選擇獎勝出，最佳男主角「我的鯨魚老爸」布蘭登費雪稍後也在奧斯卡上獲勝，使得評論家選擇獎還是很有參考價值。
今年頒獎典禮將由言辭犀利的雀兒喜韓德勒主持，受邀出席的紅星包括「Barbie芭比」瑪格蘿比、媒體界女王歐普拉、去年得獎者關繼威與布蘭登費雪、資深愛情喜劇女王梅格萊恩、「X檔案」男主角大衛達契尼、「常識女王」奧卡菲娜與吳珊卓等，卡司和金球獎各有千秋。
前不久公布的美國製片工會獎入圍名單，提名劇情影片的包括 American Fiction、墜惡真相、Barbie芭比、滯留生、花月殺手、大師風華：真愛樂章、之前的我們、夢想集中營、可憐的東西、奧本海默，極有可能會和奧斯卡最佳影片提名名單高度重疊。
至於美國演員工會獎未被提名的「花月殺手」李奧納多狄卡皮歐，對他再爭取第2座奧斯卡影帝等於是提前宣判出局，過去20年此獎在影帝人選方面，只有3次選出和奧斯卡不一樣的結果，而那為奧斯卡的黑馬勝出者，也都有入圍美國演員工會獎的影帝，等於沒被演員工會提名最佳男主角的男星，甭想在奧斯卡能逆轉勝。
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