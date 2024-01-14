奧斯卡另一大風向球將頒發 李奧納多爭小金人提前出局

李奧納多狄卡皮歐今年爭取奧斯卡影帝的氣勢被削弱大半，恐無望勝出。（路透資料照片）

奧斯卡 金像獎雖然要到本月23日才會揭曉入圍 名單，可是各大重要風向獎項已經在近日先後公布入圍者，對於小金人爭奪戰都有一定的影響。一度奧斯卡命中率與金球獎 在伯仲之間的美加廣電影評人協會所舉辦的「評論家選擇獎」，因而也頗受好萊塢紅星們的支持，頒獎典禮將於台灣時間周一（15日）上午舉行，全台首度有頻道現場直播—凱擘、中嘉、四季線上、MOD等的ROCK Entertainment從上午8點起轉播，一周內還會重播好幾次。

評論家選擇獎過去對於奧斯卡帝后的預測精準度不比金球獎遜色，不過去年影后頒給「TÁR塔爾」凱特布蘭琪，未能命中最後抱回小金人的「媽的多重宇宙」楊紫瓊，可是該片及最佳男配角得主關繼威都在評論家選擇獎勝出，最佳男主角「我的鯨魚老爸」布蘭登費雪稍後也在奧斯卡上獲勝，使得評論家選擇獎還是很有參考價值。

今年頒獎典禮將由言辭犀利的雀兒喜韓德勒主持，受邀出席的紅星包括「Barbie芭比」瑪格蘿比、媒體界女王歐普拉、去年得獎者關繼威與布蘭登費雪、資深愛情喜劇女王梅格萊恩、「X檔案」男主角大衛達契尼、「常識女王」奧卡菲娜與吳珊卓等，卡司和金球獎各有千秋。

前不久公布的美國製片工會獎入圍名單，提名劇情影片的包括 American Fiction、墜惡真相、Barbie芭比、滯留生、花月殺手、大師風華：真愛樂章、之前的我們、夢想集中營、可憐的東西、奧本海默，極有可能會和奧斯卡最佳影片提名名單高度重疊。