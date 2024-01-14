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泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲的感情發展仍然備受各方關心。（歐新社資料照片）
泰勒絲的感情發展仍然備受各方關心。（歐新社資料照片）

美國演藝圈話題女王泰勒絲，近期和美式足球堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西熱戀，她常去球場觀戰，也常成為比賽轉播的鏡頭捕捉目標，八卦小報都在傳他倆可能很快就要訂婚，還推測機率最大應該是在約會滿周年的7月，崔維斯就會向泰勒絲求婚。然而，專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，卻逆風稱他們的婚事卡關，原因在崔維斯拒絕跟泰勒絲簽署婚前協議。

眾所周知，泰勒絲的財富驚人，最新估計是已達11億美元，她當然會想要先保障好自身的鉅額財產，崔維斯凱爾西身為美式足球不算小牌的球星，經濟狀況不可能太差，只是相較於平民百姓他可以稱得上富有，比起超級富婆泰勒絲，就真是小巫見大巫，倘若兩人婚姻沒能白頭偕老，泰勒絲又沒跟崔維斯有婚前協議，財產就會嚴重縮水。

可是根據「國家詢問報」，崔維斯凱爾西也是自尊心極強，覺得泰勒絲若真的要簽婚前協議，就是對他不信任，知情人士透露，在崔維斯的想法中，如果真的要結婚，就是一輩子的事，他不會馬虎看待，也對這些觀念既頑固又堅持不變，泰勒絲一時之間要使他改換想法，恐怕沒那麼容易，而她過去曾經那麼多次愛昏頭，卻也從未真的走進婚姻，顯然在真正要緊的事項上，她還是不會讓感情壓倒理智的。

崔維斯凱爾西被傳不願簽婚前協議。（路透資料照片）
崔維斯凱爾西被傳不願簽婚前協議。（路透資料照片）
八卦刊物用封面炒泰勒絲（右）與男友卡在婚前協議上相持不下的話題。圖／摘自Nati...
八卦刊物用封面炒泰勒絲（右）與男友卡在婚前協議上相持不下的話題。圖／摘自National Enquirer

泰勒絲 足球

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