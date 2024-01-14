泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲的感情發展仍然備受各方關心。（歐新社資料照片）

美國演藝圈話題女王泰勒絲 ，近期和美式足球 堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西熱戀，她常去球場觀戰，也常成為比賽轉播的鏡頭捕捉目標，八卦小報都在傳他倆可能很快就要訂婚，還推測機率最大應該是在約會滿周年的7月，崔維斯就會向泰勒絲求婚。然而，專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，卻逆風稱他們的婚事卡關，原因在崔維斯拒絕跟泰勒絲簽署婚前協議。

眾所周知，泰勒絲的財富驚人，最新估計是已達11億美元，她當然會想要先保障好自身的鉅額財產，崔維斯凱爾西身為美式足球不算小牌的球星，經濟狀況不可能太差，只是相較於平民百姓他可以稱得上富有，比起超級富婆泰勒絲，就真是小巫見大巫，倘若兩人婚姻沒能白頭偕老，泰勒絲又沒跟崔維斯有婚前協議，財產就會嚴重縮水。