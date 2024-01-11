我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平摸過的甘蔗田遭縱火 網友：終於有人看不下去

拜登證實空襲葉門叛軍：不會容忍敵對勢力危害紅海航運

王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…

娛樂新聞組／即時報導
鍾鎮濤(左)、張國榮在電影「金玉滿堂」中是一對師徒。(取材自豆瓣電影)
鍾鎮濤(左)、張國榮在電影「金玉滿堂」中是一對師徒。(取材自豆瓣電影)

王家衞執導的電視劇「繁花」開播至今引起極大討論度，由於劇情有不少90年代上海與香港接軌的實況，王家衞亦邀請了鍾鎮濤「重演」舊有角色，掀起回憶殺，更令觀眾留意到一個關於已故港星張國榮的秘密彩蛋，讓不少人看了熱淚盈眶。

「繁花」中不乏知名藝人客串演出，其中最令人驚喜的就是鍾鎮濤客串香港廚神「B哥」一角，他是寶總特意請來拯救至真園的，鍾鎮濤的亮相令人回想起1995年電影「金玉滿堂」中他所飾演的名廚廖傑。

值得留意的是，劇中爺叔曾說，B哥都做不了多久，之後會讓他的香港徒弟過來接手，而在「金玉滿堂」中飾演鍾鎮濤徒弟趙港生的就是張國榮。

趙港生當年在電影中表示，自己是從上海來的，騙了當年鍾鎮濤演的廖師傅的妻子和他見面。這個細節惹哭了不少觀眾，紛紛對王家衛的巧思安排叫好，還說「誰看懂了誰想哭」。更有劇迷認為，這是王家衛送出的驚喜小彩蛋，將自己對已故巨星張國榮的思念，偷偷藏進眼花繚亂的繁華盛景當中。

「繁花」的盛況，連香港導演王晶都叫好，他說，「我蠻羨慕王家衛」，文中提到他與王家衛都是上海人，特別有親切感。另外，王晶也誇讚了劇中演員的演技，特別提到胡歌，「胡歌，令我想起全盛時期的周潤發，痞痞的瀟灑，十足的派頭，有情有義，言出必行，實在好看。」

鍾鎮濤在「繁花」中驚喜客串。(取材自微博)
鍾鎮濤在「繁花」中驚喜客串。(取材自微博)

香港 繁花 胡歌

上一則

又戀愛惱了？李現被爆帶網紅女友進劇組 後援會這麼說…

延伸閱讀

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？答案好暖心

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？答案好暖心
分手胡歌後曾出家 45歲薛佳凝新戲搶眼

分手胡歌後曾出家 45歲薛佳凝新戲搶眼
唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…
與王家衛合作「繁花」 胡歌：像作夢、談戀愛

與王家衛合作「繁花」 胡歌：像作夢、談戀愛

熱門新聞

曾美慧孜在「繁花」中飾演一名服務生。(取材自微博)

三級片影后驚現王家衛「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

2024-01-04 08:00
孟耿如(左)日前曬出全家福近照。圖／摘自臉書

黃子佼又傳「輕生」孟耿如火速發聲喊「不懂」

2024-01-08 14:47
金球獎最佳男主保羅吉馬蒂(Paul Giamatti)被拍到在In-N-Out用餐。(截取自X)

領完金球最佳男主 他去In-N-Out慶祝被拍到 獎杯放桌上

2024-01-09 13:51
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…

2024-01-10 20:32
劉詩詩化身搖滾歌姬辣翻。（取材自微博）

劉詩詩濃妝網襪成搖滾歌姬辣翻 網友看傻嗨喊「老公」

2024-01-05 17:36
鞠婧禕(左)、陳哲遠主演的「仙劍奇俠傳4」陷入「番位之爭」。(取材自微博)

「仙劍4」遲遲不官宣… 都怪鞠婧禕、陳哲遠搞不定「這件事」？

2024-01-09 06:00

超人氣

更多 >
台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師
加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...
入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽

入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽
世說新聞╱傳染病肆虐 華人頻中招 搶藥潮再現？

世說新聞╱傳染病肆虐 華人頻中招 搶藥潮再現？
街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出