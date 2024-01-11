王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…
王家衞執導的電視劇「繁花」開播至今引起極大討論度，由於劇情有不少90年代上海與香港接軌的實況，王家衞亦邀請了鍾鎮濤「重演」舊有角色，掀起回憶殺，更令觀眾留意到一個關於已故港星張國榮的秘密彩蛋，讓不少人看了熱淚盈眶。
「繁花」中不乏知名藝人客串演出，其中最令人驚喜的就是鍾鎮濤客串香港廚神「B哥」一角，他是寶總特意請來拯救至真園的，鍾鎮濤的亮相令人回想起1995年電影「金玉滿堂」中他所飾演的名廚廖傑。
值得留意的是，劇中爺叔曾說，B哥都做不了多久，之後會讓他的香港徒弟過來接手，而在「金玉滿堂」中飾演鍾鎮濤徒弟趙港生的就是張國榮。
趙港生當年在電影中表示，自己是從上海來的，騙了當年鍾鎮濤演的廖師傅的妻子和他見面。這個細節惹哭了不少觀眾，紛紛對王家衛的巧思安排叫好，還說「誰看懂了誰想哭」。更有劇迷認為，這是王家衛送出的驚喜小彩蛋，將自己對已故巨星張國榮的思念，偷偷藏進眼花繚亂的繁華盛景當中。
「繁花」的盛況，連香港導演王晶都叫好，他說，「我蠻羨慕王家衛」，文中提到他與王家衛都是上海人，特別有親切感。另外，王晶也誇讚了劇中演員的演技，特別提到胡歌，「胡歌，令我想起全盛時期的周潤發，痞痞的瀟灑，十足的派頭，有情有義，言出必行，實在好看。」
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