王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…

鍾鎮濤(左)、張國榮在電影「金玉滿堂」中是一對師徒。(取材自豆瓣電影)

王家衞執導的電視劇「繁花 」開播至今引起極大討論度，由於劇情有不少90年代上海與香港 接軌的實況，王家衞亦邀請了鍾鎮濤「重演」舊有角色，掀起回憶殺，更令觀眾留意到一個關於已故港星張國榮的秘密彩蛋，讓不少人看了熱淚盈眶。

「繁花」中不乏知名藝人客串演出，其中最令人驚喜的就是鍾鎮濤客串香港廚神「B哥」一角，他是寶總特意請來拯救至真園的，鍾鎮濤的亮相令人回想起1995年電影「金玉滿堂」中他所飾演的名廚廖傑。

值得留意的是，劇中爺叔曾說，B哥都做不了多久，之後會讓他的香港徒弟過來接手，而在「金玉滿堂」中飾演鍾鎮濤徒弟趙港生的就是張國榮。

趙港生當年在電影中表示，自己是從上海來的，騙了當年鍾鎮濤演的廖師傅的妻子和他見面。這個細節惹哭了不少觀眾，紛紛對王家衛的巧思安排叫好，還說「誰看懂了誰想哭」。更有劇迷認為，這是王家衛送出的驚喜小彩蛋，將自己對已故巨星張國榮的思念，偷偷藏進眼花繚亂的繁華盛景當中。