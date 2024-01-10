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「昭和第一美女」黃昏戀突破尺度 78歲再角逐影后

記者黃保慧／即時報導
「日安，我的母親」中，吉永小百合首度演出守寡祖母，與寺尾聰飾演的地方牧師展開黃昏之戀。圖／原創娛樂提供
「日安，我的母親」中，吉永小百合首度演出守寡祖母，與寺尾聰飾演的地方牧師展開黃昏之戀。圖／原創娛樂提供

高齡78歲的日本影后吉永小百合有「昭和第一美女」稱號，曾創下17歲奪藍絲帶獎、四度獲日本電影金像獎的輝煌紀錄。新作「日安，我的母親」中，她首度演出守寡祖母，與地方牧師展開黃昏之戀，不僅完成生涯第123部作品，更將再度今年問鼎藍絲帶獎影后，與宮澤理惠、安藤櫻、綾瀨遙等人展開競爭。導演山田洋次曾顧及影后形象，不想讓她演出「老婦」，對方卻一口應邀接戲，想藉此傳遞高齡愛情的重要性：「無論人年紀多大，都值得擁有愛情。」

然而，現實中膝下無子的吉永小百合，為恰如其分演出角色，更向劇組借來影帝大泉洋童年照片，說服自己入戲成為其母親，不料卻意外目睹大泉洋的「出浴裸照」。她笑稱：「雖然沒完全赤裸，但他實在太可愛，讓我意識到『啊，我有兒子就該是這樣吧！』」片中她更破尺度演出酒醉模樣，與大泉洋展開母子長談：「我至少有30年沒拍喝醉酒的戲，玩得非常開心。」此場戲也令大泉洋嘆為觀止：「她的演出悲傷但又不失有趣、可愛，拿捏得太厲害了。」

另外，在片中吉永小百合收留「新生代日劇女神」永野芽郁飾演的逃家孫女，展現絕佳祖孫情誼。戲外相隔54歲的兩人，皆為童星出道、不到20歲便獲得獎項肯定，更藉本次合作成忘年之交。永野芽郁回憶拍攝時，吉永小百合親筆寫信、贈予和菓子鼓勵，令她深深感謝前輩照顧：「我也向她看齊，盡最大努力也爭取演123部電影。」吉永小百合也表明，她不會只拍123部片就息影：「它只代表我要繼續衝刺的數字，我想再繼續學習，以提升我的表演能力。」

吉永小百合收留永野芽郁飾演的逃家孫女，展現絕佳祖孫情誼。圖／原創娛樂提供
吉永小百合收留永野芽郁飾演的逃家孫女，展現絕佳祖孫情誼。圖／原創娛樂提供

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