「昭和第一美女」黃昏戀突破尺度 78歲再角逐影后

「日安，我的母親」中，吉永小百合首度演出守寡祖母，與寺尾聰飾演的地方牧師展開黃昏之戀。圖／原創娛樂提供

高齡78歲的日本 影后吉永小百合有「昭和第一美女」稱號，曾創下17歲奪藍絲帶獎、四度獲日本電影金像獎的輝煌紀錄。新作「日安，我的母親」中，她首度演出守寡祖母，與地方牧師展開黃昏之戀，不僅完成生涯第123部作品，更將再度今年問鼎藍絲帶獎影后，與宮澤理惠、安藤櫻、綾瀨遙等人展開競爭。導演山田洋次曾顧及影后形象，不想讓她演出「老婦」，對方卻一口應邀接戲，想藉此傳遞高齡愛情的重要性：「無論人年紀多大，都值得擁有愛情。」

然而，現實中膝下無子的吉永小百合，為恰如其分演出角色，更向劇組借來影帝大泉洋童年照片，說服自己入戲成為其母親，不料卻意外目睹大泉洋的「出浴裸照」。她笑稱：「雖然沒完全赤裸，但他實在太可愛，讓我意識到『啊，我有兒子就該是這樣吧！』」片中她更破尺度演出酒醉模樣，與大泉洋展開母子長談：「我至少有30年沒拍喝醉酒的戲，玩得非常開心。」此場戲也令大泉洋嘆為觀止：「她的演出悲傷但又不失有趣、可愛，拿捏得太厲害了。」