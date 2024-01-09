我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑「機械故障」 Dallas飛上海航班緊急迫降LAX

川普78歲岳母過世 梅蘭妮亞悼母：堅強女性、無比懷念她

「X戰警」墨西哥男星罹闌尾癌去世 享年42歲

記者陳建嘉／即時報導
「X戰警：未來昔日」亞當坎圖，驚傳因闌尾癌病逝。（取材自Instagram)
「X戰警：未來昔日」亞當坎圖，驚傳因闌尾癌病逝。（取材自Instagram)

曾在「X戰警：未來昔日」X-Men: Days of Future Past）演出「太陽黑子」，並在影集「指定倖存者」（Designated Survivor）擔任要角的墨西哥男星亞當坎圖（Adan Canto），外型帥氣，原本聲勢被看好，卻傳出8日因闌尾癌去世，享年42歲，留下妻子、一對子女。經紀公司也發出死訊證實，表示將永懷他的精神，「我們會永遠記得他。」

亞當坎圖原是歌手，在墨西哥累積人氣後才進軍好萊塢，卻意外罹患癌症而離世，他的妻子史蒂芬妮安坎圖也是他的事業夥伴，並育有兩個孩子，分別是3歲半的兒子羅曼阿爾德和1歲半的女兒伊芙約瑟芬。

他主演熱門影集「清潔工」（The Cleaning Lady）的片商華納影業也為他的離世哀悼，「得知亞當坎圖去世的消息，我們非常難過。他是一位出色的演員和親愛的朋友，從10多年前他在美國首次演出的『殺手信徒』(The Following)開始，我們一直很榮幸他是華納兄弟電視和FOX娛樂大家庭的一員」，並稱讚他在「清潔工」的精彩表演令人驚艷，展示了他的藝術性、廣度、深度和脆弱性。這對我們是難以衡量的損失，我們與他的妻子史蒂芬妮、他們的孩子和親人同悲。

墨西哥 癌症 好萊塢

上一則

馬思純新劇秀英文台詞「兩年終於拍戲」上熱搜

延伸閱讀

墨西哥最高法院推翻鬥牛禁令 鬥牛業、粉絲叫好 動保團體憂暴力虐待

墨西哥最高法院推翻鬥牛禁令 鬥牛業、粉絲叫好 動保團體憂暴力虐待
看鏡頭 路人亂入逮捕現場自拍、比YA 英街頭攝影網上瘋傳獲好評

看鏡頭 路人亂入逮捕現場自拍、比YA 英街頭攝影網上瘋傳獲好評
窗裡的故事（二一）

窗裡的故事（二一）
台灣清真美食國際飄香 觀光局赴大馬全力促銷

台灣清真美食國際飄香 觀光局赴大馬全力促銷

熱門新聞

曾美慧孜在「繁花」中飾演一名服務生。(取材自微博)

三級片影后驚現王家衛「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

2024-01-04 08:00
馬克魯法洛將與昔日好夥伴爭奪小金人。（路透資料照片）

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

2024-01-01 16:43
劉詩詩化身搖滾歌姬辣翻。（取材自微博）

劉詩詩濃妝網襪成搖滾歌姬辣翻 網友看傻嗨喊「老公」

2024-01-05 17:36
馮小剛(右)執導的「非誠勿擾3」，由葛優(左二)、舒淇(右二)等人主演。(取材自微博)

「賀歲片教父」翻車？ 馮小剛「非誠3」票房慘敗 網：時代變了…

2024-01-02 07:00
不少男性劇迷都想穿一套「繁花」中「胡歌同款」的西裝結婚。（取材自微博）

「繁花」胡歌西裝火了 新人紛紛訂製同款：想在婚禮上穿

2024-01-08 19:26
畢雯珺穿著紅色毛衣的聖誕樹，被網友認為是同一棵。（取材自微博）

假戲真做？李一桐、畢雯珺曬照洩「蜜」

2024-01-03 06:00

超人氣

更多 >
以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
中國最怕的男人vs戰狼外交官 日本前駐中國大使談與華春瑩交鋒

中國最怕的男人vs戰狼外交官 日本前駐中國大使談與華春瑩交鋒