被傑森史塔森打斷手骨 英國猛男8塊肌健美身材曝光

身高一米九的英國猛男演員泰勒詹姆斯在「蜂刑者」與傑森史塔森對打。圖／摘自IMDb

傑森史塔森在新片「蜂刑者」飾演一名退休 的「蜂刑者」，化身為「養蜂人」潛藏在鄉下農莊，為了確保片中跟養蜂的場面接近真實，劇組聘請了養蜂專家詹姆斯哈米爾，他除了協助打造片中的養蜂場面跟養蜂道具之外，還要替劇組「面試」蜜蜂演員。

因為有些蜜蜂會被燈光吸引，有些蜜蜂天氣太冷就不飛，有些蜜蜂則對人類的肢體動作很敏感，這些蜜蜂都不適合出現在鏡頭前出現。最後，詹姆斯哈米爾「試鏡」過大約200萬雌性蜜蜂「女星」，才找到片中使用的25萬隻蜜蜂。詹姆斯哈米爾也教劇組成員如何保護自己，最終沒有任何一人被螫傷。

而62歲英國資深男星傑瑞米艾朗近年以蝙蝠俠的管家「阿福」一角聞名，這回他在片中飾演一名退休的中央情報局 局長「華勒斯」，暗中協助黑暗勢力對抗傑森史塔森。傑瑞米艾朗表示，他接下這個角色的原因是劇本「真的很引人入勝」，首次跟傑森史塔森合作的他盛讚這次合作經驗。「跟傑森史塔森合作真是太棒了。」傑瑞米艾朗盛讚傑森史塔森是動作領域的「大師」，並透露自己從首集「玩命快遞」以來就一直關注他。談到電影的主題，他更表示近年不公不義的事件頻傳，「大部分的人應該都想成為傑森史塔森的角色。」