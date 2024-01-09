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14歲相識到22歲產女 「貓王」唯一妻子戀情大揭密

記者黃保慧／即時報導
卡莉史派妮飾演搖滾巨星「貓王」艾維斯此生唯一妻子普莉西拉。圖／車庫提供
卡莉史派妮飾演搖滾巨星「貓王」艾維斯此生唯一妻子普莉西拉。圖／車庫提供

改編自普莉西拉普里斯萊的同名傳記新片「貓王與我」，由卡莉史派妮飾演搖滾巨星「貓王」艾維斯此生唯一妻子普莉西拉，她為角色做足功課，勤作筆記外還常與男主角雅各布洛迪通電話、交換心得。片中令人驚豔的演出讓她於今年九月的威尼斯影展，擊敗艾瑪史東、凱莉墨里根等強勁競爭對手，以25歲之姿舉起影后獎座！

「貓王與我」的成功也得益於普莉西拉本人的大力支持，她於映後訪談曾說：「蘇菲亞柯波拉力求符合事實，也來和我討論過很多次，我很愛這部電影，她做得很好。」並解釋：「她站在女性的角度來製作這部片，對此我很感動。我永遠不會再支持別人製作另一部普莉西拉電影。」對「貓王與我」的改編給予極高評價。

於威尼斯影展首映時不只導演、演員合體出席，普莉西拉也親自到場支持，讓人遺憾的是貓王與普莉西拉的獨生女，同時也是尼可拉斯凱吉、麥可傑克森的前妻麗莎瑪麗於今年一月因為腸沾黏驟逝，無緣在大銀幕上見證父母轟轟烈烈的愛情。

故事描述還是青少女的普莉西拉（卡莉史派妮　飾）遇上已成搖滾天王的「貓王」艾維斯（雅各艾洛迪　飾），她所看見的是這位巨星私底下出乎意料的一面，一場青澀戀情急速展開，伴隨而來的是令人戰慄的迷戀、孤獨時的同盟和一位脆弱摯友。電影26日上映。

卡莉史派妮飾演搖滾巨星「貓王」艾維斯此生唯一妻子普莉西拉。圖／車庫提供
卡莉史派妮飾演搖滾巨星「貓王」艾維斯此生唯一妻子普莉西拉。圖／車庫提供
卡莉史派妮飾演搖滾巨星「貓王」艾維斯此生唯一妻子普莉西拉。圖／車庫提供
卡莉史派妮飾演搖滾巨星「貓王」艾維斯此生唯一妻子普莉西拉。圖／車庫提供
卡莉史派妮飾演搖滾巨星「貓王」艾維斯此生唯一妻子普莉西拉。圖／車庫提供
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尼可拉斯凱吉

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