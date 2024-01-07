黃曉明新歡熱線喊「老公我愛你」… 網吐槽心機女、比不上Baby

Angelababy和黃曉明已經是過去式。(取材自微博)

大陸知名男星黃曉明 與Angelababy 在2022年初官宣離婚，近一年多來，外界瘋傳黃曉明身邊已出現新歡，是性感網紅葉珂，而日前她直播途中，突接了電話，還溫柔地說「老公我愛你」，讓網友瘋猜對方正是黃曉明，不過她隨即否認。

葉珂日前在車上直播，與網友聊天，突然有電話來，她沒有停止直播而是頭偏到鏡頭外接電話，她溫柔又甜美的說，「嗯～沒有著急，不著急，你不是在應酬嗎？不著急不著急」、「老公我愛你，嗯，好，拜拜」等話語，網友聽了之後，紛紛留言狂刷「是曉明嗎？」

通話接束後，葉珂看到網友的洗板留言，趕緊澄清「剛剛是朋友在玩真心話大冒險」、「他們是在玩遊戲，不要瞎扯別的」，還有網友直言「這不是不花錢能聽的嗎？」讓葉珂忍不住吐露「完了，我覺得我劇情變得drama」。

不少網友看了葉珂一連串的舉動，紛紛吐槽，「隔著屏幕都能感覺到一股濃濃的綠茶味」、「心機女吧」、「一看就不是省油的燈」，還表示黃曉明的好人緣，怕是會毀在葉珂手上。

更有網友將葉珂與黃曉明前妻Angelababy作比較，直言還是Baby比較好。