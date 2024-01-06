天王從不拍裸戲？ 劉德華從影40年 最大尺度曝光…

劉德華從影以來最大尺度演出，就是穿著內褲。(視頻截圖)

香港 綜藝節目「爆谷一周」近日邀請電影「潛行」主演劉德華、林家棟、劉俊謙擔任嘉賓，接受主持人谷德昭專訪。劉德華在節目中大談從影40年的底線，更表示自己對裸露戲的底線。

香港01報導，谷德昭問到林家棟和劉俊謙對於裸露戲的看法，兩人皆直言演員的身體是工具，可以按劇本需要而脫。而身為巨星的劉德華，卻坦言無法辦到，還說了自己的底線，「我記得當時還未有電影三級制，我們拍攝那些類型的電影時，我會穿著容易穿幫的紅色內褲。」

劉德華更自爆，「拍『大隻佬』時，全身黏上大隻佬道具服，但有一幕裸跑戲，我穿了厚重道具服後，特地要他們找一片樹葉貼在重要部位，我連服裝都不能接受。」華仔更笑着說杜琪峯導演當時的反應，「杜sir說『這個也要遮住嗎？』」笑翻現場來賓。

劉德華坦言從影40年來，從來沒有真正拍過裸露戲，「我最大尺度是在『至尊無上II之永霸天下』中穿着內褲在中環拍攝。」谷德昭隨即笑言若觀眾希望一睹劉德華大尺度演出，趕緊去找出舊片段。