女星驚曝曾拍激情戲偽高潮6小時 自覺像應召女不舒服
大尺度的影片永遠會成為矚目焦點，正在台灣上映的「愛情轉移」，描述已有同性配偶的男導演竟與一名女子擦出激情火花，演變成難解的3角習題。男女主角法蘭茲羅戈斯基、愛黛兒艾薩卓普洛斯應劇情需要少不了有纏綿的鏡頭，然而愛黛兒明白要求導演需要替床戲設限，因為她曾有過極不愉快的經驗。
愛黛兒艾薩卓普洛斯曾和蕾雅瑟杜在「藍色是最溫暖的顏色」扮演一對同性情人，兩人破天荒和導演阿布戴柯西胥一起分享該片所獲得的坎城影展最佳影片金棕櫚獎榮耀，但事後她們都對阿布戴柯西胥怨聲載道，罵他一點都不尊重演員，甚至歐美#Me Too風暴中引起熱烈討論。
蕾雅瑟杜曾抱怨阿布戴柯西胥用了好幾台攝影機拍她與愛黛兒，兩人在鏡頭前假裝激情高潮6小時，一直被他盯著看，覺得自己像應召女郎，相當沒有尊嚴。愛黛兒形容的沒那麼直接，卻也被這次經驗嚇到再拍攝大膽內容時，不會忘記與導演先溝通，才不會讓不舒服的經驗再重現，儘管如此，她坦言碰到阿布戴柯西胥時，還是會跟他聊很多，哪怕講了很多抨擊他的話。
對於激情場面，愛黛兒表示近年來業界盛行聘請親密戲指導來幫忙設計、規畫是很重要的，因為能夠先為親密場面設下限制和規範，有時候對演員來說更能自由發揮，因為知道底限在哪裡，對於男星亦然，他們如果都不知道什麼可以做、什麼不能做，也會很無所適從。
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