女星驚曝曾拍激情戲偽高潮6小時 自覺像應召女不舒服

「愛情轉移」中愛黛兒艾薩卓普洛斯（右）又有激情床戲。圖／摘自IMDb

大尺度的影片永遠會成為矚目焦點，正在台灣上映的「愛情轉移」，描述已有同性配偶的男導演竟與一名女子擦出激情火花，演變成難解的3角習題。男女主角法蘭茲羅戈斯基、愛黛兒艾薩卓普洛斯應劇情需要少不了有纏綿的鏡頭，然而愛黛兒明白要求導演需要替床戲設限，因為她曾有過極不愉快的經驗。

愛黛兒艾薩卓普洛斯曾和蕾雅瑟杜在「藍色是最溫暖的顏色」扮演一對同性情人，兩人破天荒和導演阿布戴柯西胥一起分享該片所獲得的坎城影展 最佳影片金棕櫚獎榮耀，但事後她們都對阿布戴柯西胥怨聲載道，罵他一點都不尊重演員，甚至歐美#Me Too風暴中引起熱烈討論。

蕾雅瑟杜曾抱怨阿布戴柯西胥用了好幾台攝影機拍她與愛黛兒，兩人在鏡頭前假裝激情高潮6小時，一直被他盯著看，覺得自己像應召女郎，相當沒有尊嚴。愛黛兒形容的沒那麼直接，卻也被這次經驗嚇到再拍攝大膽內容時，不會忘記與導演先溝通，才不會讓不舒服的經驗再重現，儘管如此，她坦言碰到阿布戴柯西胥時，還是會跟他聊很多，哪怕講了很多抨擊他的話。