港42歲「新聞王子」驚傳輕生 近期第2起名人燒炭亡

柳俊江外型帥氣，熱愛運動，在香港媒體界有「新聞王子」封號。圖／摘自IG

TVB前主播柳俊江外型帥氣，有「新聞王子」之稱，更因為身材壯碩又熱愛運動，常常客串電影，也曾在杜汶澤執導「空手道」客串演出女主角的男友，今（5日）驚傳陳屍住處，警消接獲通報破門而入時，被發現已經倒臥屋內，已經離世，享年42歲。

據報導，警方及消防局於5日下午約3時半接獲一名女子報案，指一名男子在黃宜坳一間村屋內疑似燒炭，救援人員趕到，消防人員 破門入屋，發現男性當事人已倒臥屋內，救護員證實他已當場死亡。警方發言人證實，男子身旁有一盆燒過的炭，案件被列為屍體發現案處理，目前正作進一步調查。消息稱，死者為42歲的香港 無線新聞（TVB）前主播柳俊江。

柳俊江是記者出身，也當過TVB主播，自從在2010年離開老東家後，改當自由工作者，並活躍於動物保育和環保工作中，而他在IG相當活躍，不僅宣傳、教授各種對話、待人接物的技巧，也會分享運動經驗。不過柳俊江在2020年傳出襲擊一名男子被捕，更傳出婚變，他也坦承與結婚10年的妻子雷康怡已經處於分居狀態。

杜汶澤曾與柳俊江合作過，拍「空手道」時有段吻戲，當時柳俊江仍有一段婚姻，還詢問吻戲是否能夠借位，怕老婆生氣，杜汶澤雖然答應，但是正式開拍卻又假裝喝醉動怒騙他接吻，硬逼柳俊江獻出銀幕初吻，雖然事後又向柳俊江道歉，柳俊江也沒生氣。杜汶澤也在臉書 感嘆柳俊江明明還很年輕，「可以的話，放開過去的事、放過面前的人、放鬆迎接將來，希望他安息，亦希望所有同路人，繼續好好活下去。」

值得一提的是，這也是香港近期內發生的第二起名人燒炭身亡案件。香港武打演員盧惠光前妻、1995年亞姐亞軍黎淑賢12月26日下午在北角家中燒炭昏迷，被丈夫許智政發現，可惜送院後不治，終年47歲。