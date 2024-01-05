大牌男神尺度嚴「甜茶」差點剝光、三點全露

提摩西夏勒梅是「薩特本」導演心目中男主角的第一人選。（路透）

電影中超 越尺度的演出，過往大都是女星上場才容易引起話題，然而21世紀之後，男星也愈來愈難逃正面全露、徹底犧牲的要求，不過導演打算這麼拍，他們未必會願意這麼做，有些畫面開放的影片，最初鎖定的男星都不是後來主演的那一位。近來在亞馬遜 Prime Video上架後榮登多國收視冠軍、台灣也曾拿下第一名的新片「薩特本」，就曾經過有不同的男主角人選。

「薩特本」描述出身平凡的牛津學生，無意中幫出身豪門的帥氣同學解圍，因此進入了對方的上流世界，卻逐漸被奢華的生活迷惑，導致後面一連串的驚人遭遇，男主角貝瑞柯根在片子結局於大宅邸內脫光裸舞，第三點一覽無遺，觀眾看了都佩服他的「敢演」。不過扮演富家公子的雅各艾洛迪卻在受訪時透露，導演艾莫芮德芬諾最早鎖定的男主角其實是「甜茶」提摩西夏勒梅，他打趣說道：「我馬上反問她，妳都不考慮貝瑞柯根嗎？」

雖然艾莫芮德芬諾是不是被雅各艾洛迪的話打動、最後改變心意，沒有人能確定，不過她若真的去邀請提摩西夏勒梅，也許會碰釘子，因為提摩西目前演藝圈的行情大好，似乎沒有必要做如此大尺度的犧牲，正面全裸未必真能讓他擠進奧斯卡 準影帝名單，不一定會為他的事業加分。

提摩西在成名作「以你的名字呼喚我」也差點要拍超大尺度的鏡頭，原先編劇詹姆斯艾佛利在劇本裡設定他在與心儀的男性發生關係之後，是一絲不掛，兩人無可避免都會露點，導演卻想辦法讓他們不用到正面全裸，詹姆斯對此曾有微詞，提摩西樂得免於背負太大的心理壓力。