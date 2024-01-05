我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百歲人瑞仍有百萬積蓄 他的秘訣是…

蓄意隱晦警告選民？選前飄台灣中國氣球激增

大牌男神尺度嚴「甜茶」差點剝光、三點全露

記者蘇詠智／即時報導
提摩西夏勒梅是「薩特本」導演心目中男主角的第一人選。（路透）
提摩西夏勒梅是「薩特本」導演心目中男主角的第一人選。（路透）

電影中超越尺度的演出，過往大都是女星上場才容易引起話題，然而21世紀之後，男星也愈來愈難逃正面全露、徹底犧牲的要求，不過導演打算這麼拍，他們未必會願意這麼做，有些畫面開放的影片，最初鎖定的男星都不是後來主演的那一位。近來在亞馬遜Prime Video上架後榮登多國收視冠軍、台灣也曾拿下第一名的新片「薩特本」，就曾經過有不同的男主角人選。

「薩特本」描述出身平凡的牛津學生，無意中幫出身豪門的帥氣同學解圍，因此進入了對方的上流世界，卻逐漸被奢華的生活迷惑，導致後面一連串的驚人遭遇，男主角貝瑞柯根在片子結局於大宅邸內脫光裸舞，第三點一覽無遺，觀眾看了都佩服他的「敢演」。不過扮演富家公子的雅各艾洛迪卻在受訪時透露，導演艾莫芮德芬諾最早鎖定的男主角其實是「甜茶」提摩西夏勒梅，他打趣說道：「我馬上反問她，妳都不考慮貝瑞柯根嗎？」

雖然艾莫芮德芬諾是不是被雅各艾洛迪的話打動、最後改變心意，沒有人能確定，不過她若真的去邀請提摩西夏勒梅，也許會碰釘子，因為提摩西目前演藝圈的行情大好，似乎沒有必要做如此大尺度的犧牲，正面全裸未必真能讓他擠進奧斯卡準影帝名單，不一定會為他的事業加分。

提摩西在成名作「以你的名字呼喚我」也差點要拍超大尺度的鏡頭，原先編劇詹姆斯艾佛利在劇本裡設定他在與心儀的男性發生關係之後，是一絲不掛，兩人無可避免都會露點，導演卻想辦法讓他們不用到正面全裸，詹姆斯對此曾有微詞，提摩西樂得免於背負太大的心理壓力。

歐洲編導對於裸露尺度總是比美國人來得開放很多，傑克葛倫霍原本被「末代皇帝」名導演貝托魯奇力邀主演「巴黎初體驗」，如果點頭，就會由他擔任片中那位美國留學生，和在巴黎留學時結識的一對法國兄妹展開火辣的糾纏，傑克也是對於需要正面全裸很猶豫，最後沒有接受，「背面全裸」是他能夠做到的極限。

傑克葛倫霍推掉在名導作品中正面全裸的邀約。（路透）
傑克葛倫霍推掉在名導作品中正面全裸的邀約。（路透）
貝瑞柯根在「薩特本」有幾幕裸露、大膽的演出。（摘自IMDb）
貝瑞柯根在「薩特本」有幾幕裸露、大膽的演出。（摘自IMDb）
「巴黎初體驗」裡面不乏裸露、激情的養眼畫面。（摘自IMDb）
「巴黎初體驗」裡面不乏裸露、激情的養眼畫面。（摘自IMDb）

奧斯卡 亞馬遜 中超

上一則

萬芳唱一半突然拉「金曲歌王」上台 全場瘋電臀

下一則

小甜甜布蘭妮：不會重返歌壇 無預警刪除IG帳號

延伸閱讀

拚奧斯卡 艾瑪史東、 查爾斯梅爾頓、貝瑞柯根都脫了

拚奧斯卡 艾瑪史東、 查爾斯梅爾頓、貝瑞柯根都脫了
奇幻童話再上大螢幕 「旺卡」周末票房冠軍

奇幻童話再上大螢幕 「旺卡」周末票房冠軍
「甜茶」被當金飯碗？ 女友另有盤算

「甜茶」被當金飯碗？ 女友另有盤算
「甜茶」被當金飯碗？女友背後另有盤算 不像表面甜蜜

「甜茶」被當金飯碗？女友背後另有盤算 不像表面甜蜜

熱門新聞

馬克魯法洛將與昔日好夥伴爭奪小金人。（路透資料照片）

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

2024-01-01 16:43
大陸男星王一博5年前舞蹈動作，被稱是科目三的鼻祖。（取材自微博）

影／陸男星五年前舞蹈被翻出 網：科目三鼻祖

2023-12-29 23:02
IU(左)、李善均主演經典韓劇「我的大叔」曾感動無數劇迷。(取材自豆瓣電影)

IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」

2023-12-28 01:25
胡歌在「繁花」中飾演上海商人寶總。(取材自微博)

胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主

2023-12-30 20:33
曾美慧孜在「繁花」中飾演一名服務生。(取材自微博)

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

2024-01-04 08:00
周海媚(左)與呂良偉曾經有過一段婚姻。(取材自微博)

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

2023-12-31 20:31

超人氣

更多 >
四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近

四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運
淫魔檔案5重點：柯林頓喜歡年輕女子、艾普斯坦稱「打給川普」…

淫魔檔案5重點：柯林頓喜歡年輕女子、艾普斯坦稱「打給川普」…