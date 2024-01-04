孫興隔20年來台 認了女富商談林美貞：是朋友也是家人

孫興返回台灣見媒體，談感情否認吃軟飯。圖／艾迪昇提供

今年60歲的資深演員孫興，曾演出過電視劇「家有仙妻」、「倚天屠龍記」等戲走紅，時隔20年重返台灣，4日出席記者會時，透露這幾年很想念台灣，且發現台灣影視業進步神速，雖然目前在中國寧夏開民宿，但「拍戲才能找到我的存在和價值」。談到感情，他在2019年被拍到和中國光頭女富商交往，他今笑著澄清：「她不是光頭是寸頭啦，她有中文名字叫燕子，英文名叫Oliver。」

再重返台灣演藝圈，孫興已經透過經紀人林志遠安排了一輪的綜藝節目，他說：「全部都是以前合作的好朋友，白冰冰啦就合作過好幾部。」他之前和林美貞傳過兩度分分合合，也和駱麗娜及近期大陸女富商，問起感情狀況？他笑說：「主餐終於來了，我只結過兩次婚，一次是香港 、一次就是跟林小姐(林美貞)。」他說與駱麗娜只是交往，已經分手。目前身邊有伴，就是燕子，由於中國一直傳對方是女富商，他今被問到用笑化解：「人生富有健康就是財富，知足常樂就是財富，如果她付錢給我就是承包商。我們就是互相照顧。暫時沒有結婚的打算。」他的兩段婚姻和三個孩子必須要養，被問到是否負擔很重？他說：「每個月就是一坨錢，男人就是要有擔當，但是富婆一出現，我就要吃軟飯了。」表示自己很努力賺錢。

現任女友燕子小他9歲，是服裝設計師，也曾跟他來台吃過小吃和去過他喜歡的地方。他說以前自己像批野馬，但認識燕子後變成野驢，「只有她能讓我笑、讓我快樂。」有媒體好奇她還有沒有一直染頭髮？孫興很幽默：「她一直在變色，我只要她不要變綠色就好。」

孫興目前返台住在林美貞與兒子孫恆的家中，不過兒子目前在加拿大念大學，林美貞也隨行，兩人巧妙避開，他說和林美貞現在的關係就是朋友和家人，女友燕子不會吃醋， 也能接受 一個男人必須有自己的理想跟夢想，才活得自在活得像自己。「兒子出國念書，現在房間空出來，剛好睡他房間」。進入兒子房間，見到房間內處處透露兒子對自己的思念，他一時百感交集，孫興描述：「房間里擺滿過去我送給他的禮物，他很貼心，將每個禮物標註日期。」他無意間瞥見兒子的畢業照，定神一看赫然發現，兒子竟然將缺席的自己，合成在照片中，孫興說到感動處，現場忍不住哽咽紅了鼻頭。他透露，雖然父子長年分開兩地，但無時不刻靠電話、視訊維繫感情，兒子曾脫口而出：「爹地，你是我的驕傲。」給他無比前進的動力。

孫興60歲絲毫不顯老態，無意間提到自己3年前才頭一次做體檢，引發現場記者驚呼聲，他笑說體檢結果出爐，他沒三高 、高血壓 等毛病，醫生訝異他這把歲數竟然一點健康問題都沒有，還打趣要抽他的幹細胞進行研究。他自豪體態與健康不輸年輕小夥子，直說心態保持年輕，有運動習慣，外表就會顯現年輕狀態，還透露每天只要有空，就會沉浸在打碟的世界，藉由全身律動達到運動效果，說完還拱起二頭肌，要記者鑑定肌肉強度。

他之前在中國因吸毒傳出工作受限，他今也解釋：「出了狀況後也拍了幾部電影和網絡劇，是台灣這塊土地和人讓我太有情懷。」