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呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

娛樂新聞組／即時報導
周海媚(左)與呂良偉曾經有過一段婚姻。(取材自微博)
周海媚(左)與呂良偉曾經有過一段婚姻。(取材自微博)

有「最美周芷若」封號的港星周海媚去年12月11日過世，震驚演藝圈。她的舊愛呂良偉收到訊息，當晚即發文哀悼。日前，呂良偉分享去海上放生的影片，還發了一段感性文章，有網友猜測，他應該是在緬懷周海媚。

周海媚驟逝消息傳出後，呂良偉心痛發文，「太突然了！海味，一路走好。聽到這個消息久久不能平靜，謝謝你帶給世界這麼多美好，願你在另一個世界繼續歡笑。」真情實意感動不少人。

香港01報導，呂良偉日前分享一段與太太楊小娟到海上放生的片段，只見畫面中的呂良偉片中面帶微笑，似乎心情已恢復不少。他發文抒發感受，「今天是北半球黑夜最長的一天，既然白天轉瞬無法留住，那就索性好好享受長夜。我們生命中的每一天都是在時間中的旅行，每一天都是嶄新的一天，也是獨一無二的一天，我們能做的就是珍惜這段美妙的旅程。一年一冬至，一歲一安康，心寬似海萬事安，這個冬天願大家都能平安、健康、喜樂」。

呂良偉PO出海上放生的影片。(取材自微博)
呂良偉PO出海上放生的影片。(取材自微博)

有網友猜測呂良偉的畫面與海有關，且文字感性，應該是在暗暗懷念周海媚，「海鮮？海味？海媚？」、「呂良偉還是很有情有良心的，海媚當年沒看錯人」、「句句不提海，畫面皆是海，真正的告別是說不出口的，真正的傷感離別是無言的」。

據悉，周海媚生前與呂良偉有過一段婚姻，離婚後與圈外男友愛情長跑12年，最終還是分道揚鑣。

周海媚 香港

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