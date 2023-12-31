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梁朝偉曝與周星馳出道前趣事 親吐未來合作動向

記者黃保慧／即時報導
梁朝偉(左)及導演兼編劇莊文強錄製節目「爆谷一周」。圖／摘自「爆谷一周」節目
梁朝偉(左)及導演兼編劇莊文強錄製節目「爆谷一周」。圖／摘自「爆谷一周」節目

梁朝偉、劉德華兩大天王近日合體宣傳主演新片「金手指」，話題不斷，在節目「爆谷一周」最新一集梁朝偉擔任嘉賓，他向主持人透露與周星馳40多年的交情，更提到早在兩人入行前就認識並拍了一部短片「李小龍打死壞人」，周因此成了他第一位合作的導演。

據港媒綜合報導，早年是周星馳邀請梁朝偉一同報考TVB藝人訓練班，只是只有梁朝偉被錄取了，他們雖然無緣當同學，但在此之前曾玩票性質拍下「李小龍打死壞人」短片，對於這位首次合作的「導演」周星馳，梁朝偉笑憶：「周星馳拍完、剪接好之後，還要播放給我看，我那時候真的什麼都不懂，也不知自己在做什麼，兩個人打來打去，然後就死掉。」他曾詢問對方短片的下落，可惜周表示，「不知道在哪裡」。至於未來兩人是否再續前緣拍片？梁朝偉坦言未來是一個謎。

不過「金手指」導演兼編劇莊文強在節目上提到曾有意請梁朝偉及周星馳合演電影，可惜未能成功，他笑說：「周星馳有三個要求，第一要求很多片酬；第二要求女演員要非常漂亮；第三要求是把他拍得很帥。我當時心想他是不是藉故推辭我呢？」

梁朝偉宣傳電影「金手指」勤跑活動。圖／龍祥提供
梁朝偉宣傳電影「金手指」勤跑活動。圖／龍祥提供

梁朝偉 周星馳 李小龍

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