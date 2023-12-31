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新女友除美貌外 哪點抓住湯姆克魯斯？

記者蘇詠智／即時報導
艾西娜卡洛娃極具文化內涵，讓好萊塢天王巨星為之傾倒。圖／摘自IG
艾西娜卡洛娃極具文化內涵，讓好萊塢天王巨星為之傾倒。圖／摘自IG

多年未再傳出熱戀緋聞湯姆克魯斯，2023年12月突然爆出新女友艾西娜卡洛娃，且八卦刊物稱他對她相當用心，不惜砸大錢請她吃約660美元一頓的海鮮大餐，獻上昂貴的珠寶，以及高價展覽、表演門票，讓艾西娜擁有最奢華的享受，就只為了討她歡心。到底來自俄羅斯的艾西娜有何獨特魅力，讓閱人無數的阿湯都為她傾倒，還做出一連串的高調示愛行動？

根據專門報導明星與名流八卦的「Life & Style」雜誌，湯姆克魯斯過去多年來沒有傳戀愛緋聞，其實內心從來沒有放棄再尋找理想的伴侶，這次看到讓他很滿意的艾西娜，當然用盡一切方法，只求贏得佳人垂青。

艾西娜的外表具名模水準，也是俄羅斯當地的名媛，可是最打動湯姆克魯斯的，是她的文化內涵很深厚，尤其講起東歐的文化與歷史，讓湯姆克魯斯聽到入迷，產生了相當大的興趣。艾西娜的父親是俄羅斯很重量級的國會議員，她算是出身名門，能接受完善的教育，擁有豐厚的內在。

雖然艾西娜的前夫警告過湯姆克魯斯，她是個很重視生活享受的人，要跟她在一起恐怕很常要砸大錢，但阿湯現在正在熱戀期，只怕也聽不太進去這番忠告。

湯姆克魯斯傳對新女友砸錢不手軟。（路透資料照片）
湯姆克魯斯傳對新女友砸錢不手軟。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 俄羅斯 緋聞

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