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胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主

娛樂新聞組／即時報導
胡歌在「繁花」中飾演上海商人寶總。(取材自微博)
胡歌在「繁花」中飾演上海商人寶總。(取材自微博)

王家衞執導，胡歌馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾等人主演的電視劇「繁花」日前開播，有眼尖網友中發現，在第一集中，胡歌找陳龍借錢的那場戲中，胡歌老婆黃曦寧出鏡了，角色雖然沒有台詞，也沒有完整的正面鏡頭，但清秀的側臉還是逃不出網友的「法眼」。

香港01報導，「繁花」講述胡歌飾演的上海商人寶總發跡的故事，並以九十年代剛開始改革開放的上海為故事背景，胡歌與三位女主角各自發展出玄妙的關係與感情線。除了馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾外，「繁花」不少客串女演員亦非常亮眼，包括吳越、林熙蕾、王菊與鄭希怡，其中最讓人意外的是胡歌的妻子黃曦寧。

黃曦寧是出現在菜市場的群眾演員之中，當時，胡歌踩著單車呼嘯而過，黃曦寧手中的柳橙被撞得撒向空中，雖然鏡頭稍縱即逝，但仍被眼尖網友捕捉住。有網友說，黃曦寧五官清秀、額頭飽滿，加上燦爛的笑容，辨識度相當高。

有網友直呼，黃曦寧氣質不輸三位女主角，若出道的話，必定能大紅，並紛紛稱讚胡歌「好眼光」。

據悉，胡歌的妻子黃曦寧曾任胡歌的執行經紀，二人則於2022年9月21日登記結婚。由於妻子為圈外人，胡歌一直未有公開婚照，低調保護妻子。

胡歌的妻子黃曦寧（左）以側面於「繁花」中亮相。(視頻截圖)
胡歌的妻子黃曦寧（左）以側面於「繁花」中亮相。(視頻截圖)

胡歌 馬伊琍 香港

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