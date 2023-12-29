愛奇藝公布年度劇王 古裝女神熱播劇為何落榜？

王鶴棣(左)、白鹿主演「以愛為營」。圖／iQIYI國際站提供

愛奇藝28日公布台灣站2023年度最受歡迎劇集榜單及最具影響力演員，譚松韻、井柏然主演的陸劇「歸路」熱播一整年，成為2023年度劇王；而年末才開播就吸引全網瘋追的「以愛為營」則是一播出就受矚目，播出短短一個月就殺入年度榜單，空降人氣劇集第二名，主演王鶴棣及白鹿雙雙登頂年度最具影響力男女演員，成為台灣站用戶最愛的男女演員。

王鶴棣從去年的「蒼蘭訣」紅到今年新戲，「以愛為營」刷新單日觀看人次的最高紀錄，比「蒼蘭訣」最高峰值相比成長兩倍。「蒼蘭訣」女主角虞書欣及男配角張凌赫二搭的「雲之羽」也獲得亮眼成績，成為熱播劇集第三名。

不過由愛奇藝獨播、古裝女神劉詩詩 主演的「一念關山」卻未入榜，愛奇藝方面解釋，因這次榜單時間是由2022年12月18日算至2023年12月18日，「一念關山」11月底才開播，近日才播出完結篇，因此並未跟上這次的排行榜。

綜觀2023綜合劇集榜單，精品陸劇及台劇 仍最受台灣觀眾喜愛，10部中有7部為愛奇藝原創劇集，包含2部原創台劇「不良執念清除師」及「第9節課」，而台灣用戶的喜好也變得更加多元，題材上不再是愛情劇、古裝劇獨佔鰲頭，像是武俠江湖類型的「蓮花樓」、青少年奇幻冒險「不良執念清除師」以及時裝陸劇「以愛為營」、「去有風的地方」、「向風而行」也都在播出後收穫口碑好評及流量，成為台灣用戶最喜愛的劇集前十名。

愛奇藝今年也首度公布台灣站最具影響力男女演員榜單，統計今年開播劇集平均流量，由王鶴棣及白鹿分別拿下男女演員第一，除了「以愛為營」外，白鹿主演的「寧安如夢」也創下亮眼成績，成為最具影響力的男女演員，而其他幾部人氣劇集的主演CP，包含「歸路」井柏然與譚松韻、「去有風的地方」劉亦菲 與李現及「長風渡」白敬亭與宋軼也成雙進入前5名榜單；其中，僅成毅憑藉著「蓮花樓」出色的表現，單槍匹馬殺進競爭激烈的男演員榜單，一舉拿下台灣站最具影響力男演員第二名。