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「順風婦產科」大姐現況曝光 李泰蘭凍齡美貌掀回憶殺

記者陳慧貞／即時報導
「有利的詐欺」李泰蘭凍齡外貌令劇迷驚艷。圖／八大電視提供
「有利的詐欺」李泰蘭凍齡外貌令劇迷驚艷。圖／八大電視提供

由青龍影后千玗嬉主演，復仇劇「有利的詐欺」中與金東旭首次合作，2人初見面時男生個性害羞，讓千玗嬉留下深刻印象。劇中還出現6年級韓劇迷熟悉的面孔，48歲的李泰蘭在早期經典喜劇「順風婦產科」飾演金素妍、宋慧喬的大姐，這次在「有利的詐欺」與千玗嬉、金東旭有不少對手戲，劇中一亮相，不僅掀起大家的回憶殺，李泰蘭凍齡外貌更讓粉絲驚豔不已。

「有利的詐欺」故事描述天才少女李露芽（千玗嬉飾）被控渉嫌殺害雙親入獄，遇到外表冷酷，內在其實是個同情心泛濫的律師韓武英（金東旭飾），兩人攜手向惡勢力展開一場刺激的復仇。拍攝期間，一場近距離的互動，金東旭幫千玗嬉臉上傷口擦藥，拍完導演一喊卡，忍不住對千玗嬉說：「妳眼神有點瞪人的感覺，『像在說為什麼要碰我的臉！』…眼神可以再柔和一點。」沒料到看著金東旭竟變成像在瞪他，當下讓千玗嬉大笑。

千玗嬉分享這次為戲最費心的部份是變裝，因飾演騙子需要變化很多身分，在外型上花很多心思打造。談到自己和角色最大的差異，她說，自己私下更貼近韓武英（金東旭劇中名）的個性，是一個過度共情的人，會常替別人著想，但這次扮演的角色卻是很會算計，對他人較沒有感同身受。

金東旭則剛好和角色性格相似，他說，可能不是對每個人都善解人意，但值得同情的人，則會用盡心力替對方著想，「尤其在電視上看到關於家庭和動畫的新聞議題，我就是個過度共情的人。」

千玗嬉在「有利的詐欺」劇中變化多重身分，外型上也花心思裝扮。圖／八大電視提供
千玗嬉在「有利的詐欺」劇中變化多重身分，外型上也花心思裝扮。圖／八大電視提供
「有利的詐欺」劇中，千玗嬉（右）看著幫自己擦藥的金東旭像在瞪人。圖／八大電視提供
「有利的詐欺」劇中，千玗嬉（右）看著幫自己擦藥的金東旭像在瞪人。圖／八大電視提供
金東旭性格善解人意，和「有利的詐欺」中的角色相似。圖／八大電視提供
金東旭性格善解人意，和「有利的詐欺」中的角色相似。圖／八大電視提供

詐欺 韓劇 宋慧喬

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