12年敘利亞戰爭不斷 6歲女童純真眼光揭戰火殘酷現況

即使在難民營中杜妮亞也不放棄希望。圖／佳映提供

從 2022 年開始的烏俄戰爭，到今年再度爆發的以巴衝突，在不平靜的世界中也讓更多無辜的平民百姓無家可歸。「魔籽公主」以童趣、奇幻的筆觸勾勒無情戰火下的純真希望，描寫六歲的敘利亞小女孩「杜妮亞」在內戰爆發後必須逃離家園的故事。該片 2022 年在素有動畫界「坎城影展 」美名的法國「安錫動畫影展」中首映後廣獲好評，台灣也將成為亞洲第一個正式院線上映的國家。

「魔籽公主」為雙導演瑪麗亞扎里夫（Marya Zarif）和安德烈卡迪（André Kadi）共同執導的第一部電影，其中同時擔任編劇的瑪麗亞的成長背景成為了這部電影劇情發展的重要基礎。瑪麗亞和劇中的杜妮亞一樣來自敘利亞，但曾舉家移居至沙烏地阿拉伯 ，又再搬回敘利亞，如此居所不定的童年生活也因而啟發她創作出這部「魔籽公主」。瑪麗亞表示過往看過太多敘利亞難民悲慘的影像，但她希望透過這部電影將她們內心的勇氣、韌性與樂天所描繪出來，並向所有戰火下被迫離開家園的孩子們致意。

曾受到「真善美」與「睡美人」等經典名作啟發而展開電影職涯的瑪麗亞，在「魔籽公主」中也融入了相當程度的歌舞元素，在這部主題嚴肅的電影間穿插許多令人振奮、愉悅的橋段，讓過往沉重的戰爭議題電影中充滿了光明的希望。「魔籽公主」在敘利亞首都大馬士革放映時，一位 22 歲的年輕觀眾告訴她：「你不知道我們有多絕望，但現在看完這部電影後，我想在街上跳舞。」