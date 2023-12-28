我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

史指小幅走升 新高咫尺之遙

12年敘利亞戰爭不斷 6歲女童純真眼光揭戰火殘酷現況

記者黃保慧／即時報導
即使在難民營中杜妮亞也不放棄希望。圖／佳映提供
即使在難民營中杜妮亞也不放棄希望。圖／佳映提供

從 2022 年開始的烏俄戰爭，到今年再度爆發的以巴衝突，在不平靜的世界中也讓更多無辜的平民百姓無家可歸。「魔籽公主」以童趣、奇幻的筆觸勾勒無情戰火下的純真希望，描寫六歲的敘利亞小女孩「杜妮亞」在內戰爆發後必須逃離家園的故事。該片 2022 年在素有動畫界「坎城影展」美名的法國「安錫動畫影展」中首映後廣獲好評，台灣也將成為亞洲第一個正式院線上映的國家。

「魔籽公主」為雙導演瑪麗亞扎里夫（Marya Zarif）和安德烈卡迪（André Kadi）共同執導的第一部電影，其中同時擔任編劇的瑪麗亞的成長背景成為了這部電影劇情發展的重要基礎。瑪麗亞和劇中的杜妮亞一樣來自敘利亞，但曾舉家移居至沙烏地阿拉伯，又再搬回敘利亞，如此居所不定的童年生活也因而啟發她創作出這部「魔籽公主」。瑪麗亞表示過往看過太多敘利亞難民悲慘的影像，但她希望透過這部電影將她們內心的勇氣、韌性與樂天所描繪出來，並向所有戰火下被迫離開家園的孩子們致意。

曾受到「真善美」與「睡美人」等經典名作啟發而展開電影職涯的瑪麗亞，在「魔籽公主」中也融入了相當程度的歌舞元素，在這部主題嚴肅的電影間穿插許多令人振奮、愉悅的橋段，讓過往沉重的戰爭議題電影中充滿了光明的希望。「魔籽公主」在敘利亞首都大馬士革放映時，一位 22 歲的年輕觀眾告訴她：「你不知道我們有多絕望，但現在看完這部電影後，我想在街上跳舞。」

至於中文片名「魔籽公主」中的「魔籽」又為何物呢？其實這是電影中杜妮亞遇到困難時所會使用，帶有魔力的一種籽。導演瑪麗亞解釋之所以會選擇這個名為「黑種草籽（baraka seed）」的原因，是想找一種能夠象徵從根源吸取能量來度過難關的東西，因而從辛香領域中發現了黑種草籽。它在阿拉伯文化中擁有治癒的神奇療效，且顏色就看杜妮亞的頭髮一樣黝黑，是一種非常迷你但是香味撲鼻的香料。「魔籽公主」在 2024 年 1 月 5 日上映。

杜妮亞總是使用魔法種籽度過難關。圖／佳映提供
杜妮亞總是使用魔法種籽度過難關。圖／佳映提供
杜妮亞一家人因敘利亞內戰被迫離開家園阿勒坡。圖／佳映提供
杜妮亞一家人因敘利亞內戰被迫離開家園阿勒坡。圖／佳映提供

坎城影展 沙烏地阿拉伯

上一則

李善均離世 愛妻新片突撤檔 主演劇組不出席SBS大賞

延伸閱讀

李善均遺書曝「違約金沒辦法了、請大家忘了我」

李善均遺書曝「違約金沒辦法了、請大家忘了我」
李善均驟逝震驚娛樂圈 歐美媒體大幅報導

李善均驟逝震驚娛樂圈 歐美媒體大幅報導
男神改當自戀反派 嚇到「星願」兩導演

男神改當自戀反派 嚇到「星願」兩導演
可愛的瑪麗亞

可愛的瑪麗亞

熱門新聞

圖／翻攝自YouTube

「人間洋娃娃」竟也減肥？5年前舊照對比太驚人

2023-12-22 17:43
韓星李善均涉毒案件撲朔迷離。（視頻截圖）

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

2023-12-26 21:42
劉詩詩回歸古裝劇，依舊美麗之外還更添颯爽。（圖：iQIYI國際站提供）

星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」

2023-12-25 20:32
「我們與惡的距離2」曝光首波演員陣容，包括薛仕凌(左起)、楊貴媚、周渝民、于子育、謝欣穎等人演出。圖／大慕影藝提供

「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲

2023-12-23 16:40
張學友在兩岸三地都擁有許多歌迷。(取材自微博)

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

2023-12-25 06:00
唐嫣的上海話台詞獲讚。(取材自微博)

「繁花」開播 口碑兩極化… 胡歌的帥救不了王家衛？

2023-12-27 20:35

超人氣

更多 >
「繁花」開播 口碑兩極化… 胡歌的帥救不了王家衛？

「繁花」開播 口碑兩極化… 胡歌的帥救不了王家衛？
IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」

IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」
普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫
假冒好市多客服詐騙案例增 華女分享險受害經歷

假冒好市多客服詐騙案例增 華女分享險受害經歷
存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你