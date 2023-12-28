李善均離世 愛妻新片突撤檔 主演劇組不出席SBS大賞

李善均輕生離世，引起外界無限唏噓。(路透資料照片)

韓國影帝李善均 離世，讓娛樂圈掀起巨大波瀾，他的妻子田慧振參演黃晸珉、廉晶雅主演動作喜劇「Cross」預定2月上映，已經暫時被撤檔，之後再公告上映日期，猜測可能是先等田慧振處理完丈夫後事再做決定，而他生前主演韓劇 「權貴復仇」，全體劇組原本會出席今(29)日舉辦的「SBS演技大賞」，官方也宣布全體演員及幕後工作人員皆不會到場。

李善均主演2部電影遺作都未確定何時正式問世，韓媒詢問2片片商後續發行狀況，「寂噤計畫」片商表示還未正式確定上檔日期，「幸福之國」（暫譯）片商則表示該片仍在後製階段，公司內部還沒有進一步討論。