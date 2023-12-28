李善均離世 愛妻新片突撤檔 主演劇組不出席SBS大賞
韓國影帝李善均離世，讓娛樂圈掀起巨大波瀾，他的妻子田慧振參演黃晸珉、廉晶雅主演動作喜劇「Cross」預定2月上映，已經暫時被撤檔，之後再公告上映日期，猜測可能是先等田慧振處理完丈夫後事再做決定，而他生前主演韓劇「權貴復仇」，全體劇組原本會出席今(29)日舉辦的「SBS演技大賞」，官方也宣布全體演員及幕後工作人員皆不會到場。
李善均主演2部電影遺作都未確定何時正式問世，韓媒詢問2片片商後續發行狀況，「寂噤計畫」片商表示還未正式確定上檔日期，「幸福之國」（暫譯）片商則表示該片仍在後製階段，公司內部還沒有進一步討論。
李善均離世，亦有不少藝人公開哀悼，歌手寶兒秀出合照表示：「比誰都毫不吝嗇給予應援和氛圍製造者，照顧我們的隊長... 好懷念啊。『馬上見面吧』這句話一直掛在嘴邊，現在換我去找你。 你的性格總是傾向孤軍奮戰到無法估量的地步，但我希望你以後心理只有快樂的事。永遠的隊長我的大叔我愛你，爲故人祈禱冥福。」歌手尹鍾信分享他與李善均的合照寫道：「比起工作，更喜愛談論孩子們的事，一位溫暖的爸爸，曾是鄰居的善均，這成了最後一張照片。辛苦了，以後沒有病痛了...為故人祈求冥福。」
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