劉德華、梁朝偉向愛妻喊話 告白「家人最重要」

劉德華(左)、梁朝偉希望之後有機會能來台灣與粉絲相會。圖／龍祥提供

劉德華、梁朝偉 帶來動作新片「金手指」，日前接受本報專訪，2位巨星雖不常見面，彼此工作雖忙，私下情誼仍相當深厚，提到這次與「無間道」不同，改由梁朝偉飾演反派，劉德華飾演正派，梁朝偉笑說身為演員什麼都應該嘗試，「我們什麼角度都演過了，先前討論時，才會想說反過來，看看會不會有不一樣的效果」。

電影「金手指」背景設定在歌舞昇平的80年代，人人追逐名利，被問彼此有沒有心目中最重要的事物，梁朝偉、劉德華戲外都早有幸福家庭，梁朝偉更緩慢說出「家人是最重要的吧」，像公開對愛妻劉嘉玲表白，劉德華也在旁附和「家人、還有健康，對我們來說，一直都是最重要的」，同樣致謝一直陪伴在旁的妻子朱麗蒨與女兒。