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修杰楷慘了 賈靜雯為這件事氣炸 2天不跟他說話

記者杜沛學／台北即時報導
賈靜雯自曝對老公發火。記者沈昱嘉／攝影
賈靜雯自曝對老公發火。記者沈昱嘉／攝影

賈靜雯聖誕節在成都拍戲，28日返台出席品牌唇膏新品記者會，透露聖誕節竟「家庭失和」，氣到兩天不跟老公修杰楷說話，甚至訊息都「已讀不回」。同場王淨在聖誕節與男友曹佑寧放閃，記者會上繼續「撒糖」，透露上台前傳照給男友看，被誇唇色很美，還開玩笑說：「他敢說不美試試看！」林奕嵐則在瑞士浪漫過節。

賈靜雯與修杰楷一直都讓女兒們相信有「聖誕老公公」，當天一早賈靜雯就跟咘咘、波妞視訊，結果女兒們失望地表示：「聖誕老公公沒送禮物。」原來是修杰楷睡過頭，比女兒晚起床，且還沒把禮物放到聖誕樹下，讓女兒們找不到，難過地問媽媽：「是不是我們的願望太困難了？」

賈靜雯至今想起來都生氣：「我怒火立刻就上來了！」她先趕緊安撫女兒：「聖誕老公公可能塞車了，馬上就會送來。」隨後趕緊傳訊息叫修杰楷起床。不過修杰楷其實早已準備好禮物，只是先放在角落，他起床後趕緊領女兒們去拆禮物，但還是讓賈靜雯氣到不行。

至於夫妻之間是否有互送禮物？賈靜雯無奈透露，修杰楷送了她一件皮卡丘的T-shirt，因為女兒們很喜歡，「為了女兒我應該還是會穿吧」。她先是喊氣到不送禮物給老公，後來才透露送了泡腳機。

王淨(左起)、賈靜雯、林奕嵐出席唇膏新品上市記者會。記者沈昱嘉／攝影
王淨(左起)、賈靜雯、林奕嵐出席唇膏新品上市記者會。記者沈昱嘉／攝影

聖誕節

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