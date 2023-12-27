「繁花」開播 口碑兩極化… 胡歌的帥救不了王家衛？

唐嫣的上海話台詞獲讚。(取材自微博)

由王家衛執導，胡歌 、馬伊琍 、唐嫣、辛芷蕾等人主演的電視劇「繁花」27日開播，9分鐘收視率就飆破2，最高達2.64，但這部劇口碑反差大，褒貶不一，甚至有些爭議上了熱搜。被觀眾吐槽最多的就是整體節奏拖沓又雜亂，不過，胡歌的帥還是受到很多觀眾的肯定。

「繁花」根據金宇澄的同名小說改編，故事圍繞胡歌飾演的阿寶展開，前面兩集中，其他角色和故事線索都圍繞著阿寶展開，但有網友覺得，故事線凌亂、角色繁多、鏡頭切換太快，眾演員走馬看花般閃現露臉，像是在看電影，卻不是電視劇節奏。

此外，也有不少網友覺得，「繁花」的背景不像書中描述90年代的上海，反而更像是民國年代的上海灘，紙醉金迷，夜店風十足，嚴重影響劇情的代入感。有網友直指，「鏡頭是絕美的，劇情是不知所云的」。

灰暗的夜色、精緻的女人、考究的台詞…讓這部電影有種大雜燴的感覺，有看「上海灘」和「花樣年華」的感覺。

還有人說，「繁花」目前的劇情太過強調神祕感，反而有點不接地氣。幾位角色的出場拍攝角度，不是仰拍就是俯拍，或是虛實交錯，網友吐槽太刻意，一股子舊社會味道。

不過，王家衛獨特的影像風格，還是給觀眾帶來耳目一新的感受。有網友說，「質感和光影真的絕，沒有一格是不好看的」、「王家衛才是真正的留下你四十歲最美的樣子的人」。