我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2021年以來第54次相挺 美國再軍援烏克蘭2.5億美元

不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令

「繁花」開播 口碑兩極化… 胡歌的帥救不了王家衛？

娛樂新聞組／即時報導
唐嫣的上海話台詞獲讚。(取材自微博)
唐嫣的上海話台詞獲讚。(取材自微博)

由王家衛執導，胡歌馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾等人主演的電視劇「繁花」27日開播，9分鐘收視率就飆破2，最高達2.64，但這部劇口碑反差大，褒貶不一，甚至有些爭議上了熱搜。被觀眾吐槽最多的就是整體節奏拖沓又雜亂，不過，胡歌的帥還是受到很多觀眾的肯定。

「繁花」根據金宇澄的同名小說改編，故事圍繞胡歌飾演的阿寶展開，前面兩集中，其他角色和故事線索都圍繞著阿寶展開，但有網友覺得，故事線凌亂、角色繁多、鏡頭切換太快，眾演員走馬看花般閃現露臉，像是在看電影，卻不是電視劇節奏。

此外，也有不少網友覺得，「繁花」的背景不像書中描述90年代的上海，反而更像是民國年代的上海灘，紙醉金迷，夜店風十足，嚴重影響劇情的代入感。有網友直指，「鏡頭是絕美的，劇情是不知所云的」。

灰暗的夜色、精緻的女人、考究的台詞…讓這部電影有種大雜燴的感覺，有看「上海灘」和「花樣年華」的感覺。

還有人說，「繁花」目前的劇情太過強調神祕感，反而有點不接地氣。幾位角色的出場拍攝角度，不是仰拍就是俯拍，或是虛實交錯，網友吐槽太刻意，一股子舊社會味道。

不過，王家衛獨特的影像風格，還是給觀眾帶來耳目一新的感受。有網友說，「質感和光影真的絕，沒有一格是不好看的」、「王家衛才是真正的留下你四十歲最美的樣子的人」。

胡歌的顏值也受到網友肯定，不少人讚他「帥出新高度」，還有人說他有好萊塢巨星喬治克隆尼的味道。唐嫣在劇中演外貿公司銷售員，她的上海話台詞，也被稱讚非常自然，演技提升了許多。

胡歌在劇中「帥出新高度」。(取材自微博)
胡歌在劇中「帥出新高度」。(取材自微博)

胡歌 馬伊琍 好萊塢

上一則

日綜藝天王遭控性侵 頻念「幫我生孩子」公司反駁

下一則

去年被爆分居 安達佑實宣告二度離婚 結束9年婚

延伸閱讀

胡歌資助的女孩成中科院博士？後援會否認

胡歌資助的女孩成中科院博士？後援會否認
資助的女孩成中科院博士？胡歌後援會說明真相

資助的女孩成中科院博士？胡歌後援會說明真相
唐嫣讚王家衛講戲幽默 爆胡歌沒聽懂

唐嫣讚王家衛講戲幽默 爆胡歌沒聽懂
唐嫣自曝聽不懂王家衛講戲 還爆料：胡歌說他也沒聽懂

唐嫣自曝聽不懂王家衛講戲 還爆料：胡歌說他也沒聽懂

熱門新聞

圖／翻攝自YouTube

「人間洋娃娃」竟也減肥？5年前舊照對比太驚人

2023-12-22 17:43
韓星李善均涉毒案件撲朔迷離。（視頻截圖）

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

2023-12-26 21:42
「我們與惡的距離2」曝光首波演員陣容，包括薛仕凌(左起)、楊貴媚、周渝民、于子育、謝欣穎等人演出。圖／大慕影藝提供

「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲

2023-12-23 16:40
劉詩詩回歸古裝劇，依舊美麗之外還更添颯爽。（圖：iQIYI國際站提供）

星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」

2023-12-25 20:32
張學友在兩岸三地都擁有許多歌迷。(取材自微博)

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

2023-12-25 06:00
安珀赫德在「水行俠」系列從女主角變成小配角。圖／摘自IMDb

安珀赫德剩11句台詞 「水行俠2」登票房冠軍

2023-12-24 14:10

超人氣

更多 >
4生肖1月上旬順風順水 猴升官加薪 這生肖錢脈通人脈

4生肖1月上旬順風順水 猴升官加薪 這生肖錢脈通人脈
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕
火辣未婚妻為性生活再造處女膜 53歲老公急喊受不了

火辣未婚妻為性生活再造處女膜 53歲老公急喊受不了