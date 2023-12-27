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53歲元祖級性感女神「單身不婚領養兒」真實原因太催淚

噓！星聞／即時報導
圖/摘自微博
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港星張慧儀過去憑著港劇《真情》在兩岸三地走紅，過去還曾有「90年代性感女神」封號。2006年她在北京領養一個患有先天性心臟病的男童，多年來她為了照顧病兒，支付龐大醫藥費、學費外，還曾一度淡出演藝圈、婉拒許多富商追求，如今53歲仍單身。

張慧儀自從2019年演出過TVB劇《丫鬟大聯盟》後便鮮少出現在螢光幕面前。據悉，張慧儀為了照顧病兒，搬到馬來西亞生活，近幾年兒子長大後她才慢慢復出演戲。

有網友好奇問張慧儀：「為什麼會在大好的年華不結婚，去領養一個兒童呢？」張慧儀坦言：「其實沒有遇到很合適的人，所以就沒有結婚。」張慧儀回憶起當年往事，坦言原先並沒有領養的計畫，有一次她去當志工時遇見了目前的兒子：「那我想或許每個女性都有母性，只是沒有被喚醒，當我看到這個孩子的時候，可能他喚醒了我內心的那份母性吧，所以就很想把他抱回家，抱回我的家，所以就這樣領養了他。」

此外，張慧儀更提到了另一個關鍵原因：「就是其實一個孤兒他要被領養，已經是不容易！那如果一個不是很健康的孩子，他要被領養就更困難了！那我相信緣份，既然讓我碰見他，我又那麼喜歡他，所以我就把他抱回家吧！」網友們得知真相後，紛紛大讚：「人美心善良」、「好人一定有好報」。

事實上，張慧儀身邊有許多追求者，但她始終沒能遇上真命天子。過去曾傳聞她與盧慶輝拍戲後一度同居，但後來感情只維持了一年，便因個性不合分開；後來遇到拉丁舞王霍紹裘追求，甚至已走到訂婚的階段，最後因男方動粗而解除婚約。領養兒子後，曾傳出與多位富商談及婚約，不料最終卻仍以分手收場。

心臟病

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