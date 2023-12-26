露太少就沒熱度？布萊德利庫柏巨星光環竟在台失靈

布萊德利庫柏（左）在「大師風華：真愛樂章」的床戲拍得節制。(摘自IMDb)

時至年底也正式進入2024奧斯卡 的熱季，一些備受看好有望入圍 、甚至已在金球獎 等獎項獲得重要項目提名的影片，，不過觀眾反應不見得都熱烈，就算大牌掛帥也不一定保證能打進熱門榜。

好萊塢當紅英俊小生布萊德利庫柏繼「一個巨星的誕生」後再度自編自導自演的力作「大師風華：真愛樂章」，呈現著名音樂家李奧納德伯恩斯坦和妻子費莉西亞的故事，曾以「花漾女子」入圍奧斯卡影后的凱莉穆利根飾演費莉西亞，雖然得知丈夫對同性也有興趣，在她之前與婚後都還有同性的情人，仍然對他忠貞不渝，後來一度對生活失去樂趣、心如死灰，卻又染上重病。儘管情節有可以炒作「羶色腥」的元素，布萊德利庫柏卻算是節制，床戲並沒拍得很激情，也沒有露出不能露的部位，同性之間的親密戲也大都在「安全」的尺度，沒有搶過情節主線成為觀眾最注意的焦點。

已經公布的金球獎、美加廣電影評人協會舉辦的「評論家選擇獎」，都提名「大師風華：真愛樂章」角逐最佳影片，布萊德利庫柏與凱莉穆利根也都獲影帝、影后大獎提名，該片是Netflix最強主打的奧斯卡大片。然而在台灣上架以來，最高只擠進過電影類第10名，且只上榜1天就跌出Top 10。不過這部有史蒂芬史匹柏、馬丁史柯西斯兩位巨導掛名製作的精品，在全球各地也大都呈現「曲高和寡」的反應，美國最高拿下第4名，之後每天都下滑，聖誕節前也已落到10名之外。

反而是同期推出的「花漾女子」導演艾莫芮德芬諾新作「薩特本」，在台灣、香港、南韓、新加坡、美國、澳洲、紐西蘭等超過60個地區，都是該平台最熱門的電影冠軍，還打敗了艾迪墨菲最新主演的聖誕電影「拐杖糖巷」，成績突出。凱莉穆利根在片中也客串助陣，結果此片還比她主演的「大師風華：真愛樂章」更受觀眾捧場，也是出乎意料。