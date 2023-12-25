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大咖加持 超級英雄片明年谷底翻身？

記者蘇詠智／即時報導
「死侍3」邀來休傑克曼（右）穿上漫畫中金鋼狼的制服助陣。圖／摘自IG
「死侍3」邀來休傑克曼（右）穿上漫畫中金鋼狼的制服助陣。圖／摘自IG

曾經席捲全球票房超過10年的超級英雄電影，今年陷入空前低潮，不管是漫威或DC的大片，大家都賣座、口碑不盡理想，娛樂界重量級刊物「好萊塢報導」甚至將這兩大公司列入年度輸家的榜單中。不過2024年，漫畫英雄片似乎有機會谷底回升，包括「死侍3」、「猛毒3」等都入選最受期待的大片，「小丑2」也有不少影迷支持。

漫畫改編的超級英雄片，原本是票房萬靈丹，現在卻變得像各方修理的箭靶，恐怕要等到2024年才有可能重振雄風。其中最受矚目者，莫過於萊恩雷諾斯自製自演的「死侍3」，各方好奇前兩集的成人尺度會否緊縮，已讓片子未演先有話題，再接著公布了休傑克曼將以漫畫中金鋼狼的制服造型在片中現身，更增加外界的期待。萊恩雷諾斯和休傑克曼都還具備一線大牌的地位，不像多數的漫畫英雄片主角，在系列之外的賣座號召仍不算穩固，靠著兩人的巨星氣勢強力拉抬，「死侍3」應不至於令人失望。

奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯領銜的「小丑2」，不但加入女神卡卡扮演的小丑女，兩人還會有歌舞演出，噱頭十足。上一集以漫畫改編片之姿，成功在威尼斯影展與奧斯卡金像獎大有斬獲，讓片子跨出漫畫電影的格局，擁有不少文青影迷，續集裡兩位重量級大牌要飆演技也要秀歌喉，可看性自然更加提升。

有趣的是，「猛毒」系列向來影評不特別出色，卻總是在票房上締造出乎預期的亮眼成績，第3集將是3部曲的完結，要是繼續有類似前兩集的表現，至少賣座上絕對會讓各方刮目相看。和今年眾多賣座踢鐵板的超級英雄片相比，「猛毒3」要是能保住上一集的數字，就算是大成功，因此也受到各方高度關注。

「小丑2」女神卡卡（左）與瓦昆菲尼克斯飆戲，深受期待。圖／摘自IMDb
「小丑2」女神卡卡（左）與瓦昆菲尼克斯飆戲，深受期待。圖／摘自IMDb

奧斯卡 好萊塢 女神卡卡

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