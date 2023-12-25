大咖加持 超級英雄片明年谷底翻身？

「死侍3」邀來休傑克曼（右）穿上漫畫中金鋼狼的制服助陣。圖／摘自IG

曾經席捲全球票房超過10年的超級英雄電影，今年陷入空前低潮，不管是漫威或DC的大片，大家都賣座、口碑不盡理想，娛樂界重量級刊物「好萊塢 報導」甚至將這兩大公司列入年度輸家的榜單中。不過2024年，漫畫英雄片似乎有機會谷底回升，包括「死侍3」、「猛毒3」等都入選最受期待的大片，「小丑2」也有不少影迷支持。

漫畫改編的超級英雄片，原本是票房萬靈丹，現在卻變得像各方修理的箭靶，恐怕要等到2024年才有可能重振雄風。其中最受矚目者，莫過於萊恩雷諾斯自製自演的「死侍3」，各方好奇前兩集的成人尺度會否緊縮，已讓片子未演先有話題，再接著公布了休傑克曼將以漫畫中金鋼狼的制服造型在片中現身，更增加外界的期待。萊恩雷諾斯和休傑克曼都還具備一線大牌的地位，不像多數的漫畫英雄片主角，在系列之外的賣座號召仍不算穩固，靠著兩人的巨星氣勢強力拉抬，「死侍3」應不至於令人失望。

而奧斯卡 影帝瓦昆菲尼克斯領銜的「小丑2」，不但加入女神卡卡 扮演的小丑女，兩人還會有歌舞演出，噱頭十足。上一集以漫畫改編片之姿，成功在威尼斯影展與奧斯卡金像獎大有斬獲，讓片子跨出漫畫電影的格局，擁有不少文青影迷，續集裡兩位重量級大牌要飆演技也要秀歌喉，可看性自然更加提升。