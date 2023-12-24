2023巨星緋聞大盤點：泰勒絲1年換3男友 布蘭妮分手

湯姆克魯斯新戀情是今年底最熱門的話題之一。（路透資料照片）

2023年即將結束，不少歐美紅星的感情發展都在今年成為各方矚目焦點：湯姆克魯斯 、布萊德彼特 各自與小20多歲的女性陷入熱戀；布蘭妮與才結婚1年的老公分手；泰勒絲 則是1年內換3個男友，讓其他人都不得不甘拜下風。

泰勒絲（左）與崔維斯凱爾西的戀情橫跨演藝圈和體育界，極有話題。圖／摘自Life & Style

湯姆克魯斯已多年沒有公開的戀情，卻在2023年的最後一個月爆出和俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃交往中，而且八卦刊物還稱兩人早就低調見面了4個月。他可以包下一整層倫敦高檔餐廳，只為與艾西娜享用台幣兩萬元的高級海鮮大餐，也能跟她一起去海德公園每年最吸引人潮的冬日樂園浪漫約會，倫敦的私人俱樂部更是他們常一起享用下午茶的地點。

布萊德彼特的新戀情是他一整年來最開心的事。（路透資料照片）

無巧不巧，總是被傳和湯姆克魯斯在事業上有瑜亮情結的布萊德彼特，這一年與女友伊妮絲迪拉蒙上過好幾次八卦刊物的封面，布萊德彼特連60歲生日也和伊妮絲共度，據傳在親友面前已經稱呼她是「我的女友」。

伊妮絲迪拉蒙與電影巨星的戀情還很甜蜜。圖／摘自IG

盡情做自己的布蘭妮，則和去年才舉行婚禮的猛男老公山姆確定離異，婚變話題還沒平息，她馬上推出殺傷力驚人的回憶錄，揭露舊愛賈斯汀曾要她墮胎，粉絲攻擊的目標立刻轉移到賈斯汀身上，山姆則安全下莊。

小天后亞莉安娜與丈夫達頓戈梅茲兩年婚姻告終，還沒斷乾淨就傳與合演電影「女巫前傳」的伊森史萊特過從甚密，她並未回應，而是盡快與達頓和平分手，才和伊森公開交往，兩段情的時間就算疑似重疊，外界也不想細究。