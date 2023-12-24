2023巨星緋聞大盤點：泰勒絲1年換3男友 布蘭妮分手
2023年即將結束，不少歐美紅星的感情發展都在今年成為各方矚目焦點：湯姆克魯斯、布萊德彼特各自與小20多歲的女性陷入熱戀；布蘭妮與才結婚1年的老公分手；泰勒絲則是1年內換3個男友，讓其他人都不得不甘拜下風。
湯姆克魯斯已多年沒有公開的戀情，卻在2023年的最後一個月爆出和俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃交往中，而且八卦刊物還稱兩人早就低調見面了4個月。他可以包下一整層倫敦高檔餐廳，只為與艾西娜享用台幣兩萬元的高級海鮮大餐，也能跟她一起去海德公園每年最吸引人潮的冬日樂園浪漫約會，倫敦的私人俱樂部更是他們常一起享用下午茶的地點。
無巧不巧，總是被傳和湯姆克魯斯在事業上有瑜亮情結的布萊德彼特，這一年與女友伊妮絲迪拉蒙上過好幾次八卦刊物的封面，布萊德彼特連60歲生日也和伊妮絲共度，據傳在親友面前已經稱呼她是「我的女友」。
盡情做自己的布蘭妮，則和去年才舉行婚禮的猛男老公山姆確定離異，婚變話題還沒平息，她馬上推出殺傷力驚人的回憶錄，揭露舊愛賈斯汀曾要她墮胎，粉絲攻擊的目標立刻轉移到賈斯汀身上，山姆則安全下莊。
小天后亞莉安娜與丈夫達頓戈梅茲兩年婚姻告終，還沒斷乾淨就傳與合演電影「女巫前傳」的伊森史萊特過從甚密，她並未回應，而是盡快與達頓和平分手，才和伊森公開交往，兩段情的時間就算疑似重疊，外界也不想細究。
話題女王泰勒絲先是和交往6年的喬歐文分手，再與1975樂團主唱馬蒂希利談了1個月短命之戀，秋天則高調與美式足球名將崔維斯凱爾西熱戀，演藝圈與體育界都為之震動，不愧每一出手都能帶動熱烈討論的高手。
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