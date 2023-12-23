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事業要拚 感情新聞也要別苗頭？阿湯不讓小布專美

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯和新女友的戀情登上最新一期雜誌封面。圖／摘自In Touch
湯姆克魯斯和新女友的戀情登上最新一期雜誌封面。圖／摘自In Touch

紅遍好萊塢超過30年的湯姆克魯斯，最為人知的心結，就是跟合演「夜訪吸血鬼」的布萊德彼特，當年他早就已經是在影壇風光了快10年的大牌，小布雖然才正要大紅大紫，卻更年輕，也被公認俊俏跟他有得拚，使得他從片子開拍的第一天就很提防，還傳出要求鞋子墊高、不想讓小布看來更高大。果然，「夜訪吸血鬼」雖然全美賣破1億美元，卻沒有如預期那麼橫掃千軍，阿湯和小布此後再也沒有同台合演，明眼人都知道他們兩個在銀幕上王不見王。

巧的是彼此之間事業較勁就算，連感情生活也在互別苗頭，湯姆克魯斯和原本是青春偶像的凱蒂荷姆絲爆出令人意外的緋聞，布萊德彼特很快也與一起合演「史密斯任務」的安琪莉娜裘莉假戲真作，到最後湯凱、布裘同一年先後生下女兒，硬是誰也沒被誰比下去。

結果多年後湯凱、布裘婚姻都告破裂，這一回阿湯明快解決了離婚的事，不像布裘鬥得彼此元氣大傷，可是布萊德彼特與小女友伊妮絲迪拉蒙戀情進度持續被各大八卦刊物追蹤報導，上了好幾次封面，倒是阿湯忙著拍「不可能的任務：致命清算」的第一、二章，在炒緋聞的手筆上，顯然無法與小布媲美，加上今年第一章上映後的賣座表現遠不如預期，英國媒體還看衰第二章的「錢」景，終於到了年底，阿湯也爆出重磅緋聞，和俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃打得火熱，馬上就搶到了「In Touch」的封面，不讓小布與伊妮絲「專美」。

相較於布萊德彼特和女友伊妮絲的年齡相差近30歲，湯姆克魯斯與艾西娜之間差了25歲左右，勉強稍微近一些。「In Touch」稱他們第一次是在倫敦的私人俱樂部相遇，已經低調約會了4個月，另一本「Us」雜誌的消息來源則稱阿湯對這段戀情很有信心，相信可以長長久久。兩大巨星接下來，恐怕只能比看誰先跟小女友步上結婚禮堂了。

布萊德彼特和女友已經上過好幾本雜誌封面，戀情人盡皆知。圖／摘自Us
布萊德彼特和女友已經上過好幾本雜誌封面，戀情人盡皆知。圖／摘自Us

小布 布萊德彼特 湯姆克魯斯

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