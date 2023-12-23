迪士尼保不住米老鼠版權 所有人將都能用 但僅限這版本

這個版本的米老鼠，版權還在迪士尼手上，不得侵權使用。圖／摘自IMDb

美國動畫最經典的角色之一米老鼠，大家都能立刻和迪士尼 聯想在一起，然而該角色的版權保護即將於明年1月1日到期，等於再過一個多禮拜，所有人都能盡情使用米老鼠、創作自己的米老鼠故事，而沒有侵權的問題，對於迪士尼來說，自然是他們防堵老半天，卻還是得被迫接受的現實。儘管新的時代即將展開，版權專家提醒所有人，迪士尼還是有辦法提出「侵權」的告訴，各界先別開心的太早。

美國權威影視刊物「綜藝報」分析，迪士尼前後好幾回設法在版權法的要求下一再延長保護年限，要不然原本可能1984年就要到期，經過一延再延，終究是無法永遠保住米老鼠，只能眼睜睜的看這個經典角色進入所有人皆可使用的公共領域。只是大家要注意，版權大開放的是在1928年短片「汽船威利號」裡最原始版本的米老鼠，此時牠的眼睛部分只畫了兩顆黑眼珠、尚無眼白，而牠也還沒戴上白手套，後面外型經過改版的米老鼠，迪士尼尚有版權，其他人使用就是侵權。

其實為了爭取對自己更有利的詮釋，迪士尼近幾年故意把片頭的Logo短片加上一部分「汽船威利號」裡米老鼠的畫面，以便有可能將之擴大解讀成初版米老鼠是他們的「商標」，若之後有人以這個造型來自行創作短片，就能試著往「侵害商標權」的方向處理，只是「綜藝報」也提供商標版權專家的說法，認為要是新創的米老鼠內容，沒有誤導閱聽大眾以為是迪士尼的出品，就沒有侵害他們商標權的問題。