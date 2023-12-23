我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末防小偷 亞馬遜、沃爾瑪提供包裹追蹤

美國加強施壓俄羅斯 拜登簽署行政命令鎖定金融機構

迪士尼保不住米老鼠版權 所有人將都能用 但僅限這版本

記者蘇詠智／即時報導
這個版本的米老鼠，版權還在迪士尼手上，不得侵權使用。圖／摘自IMDb
這個版本的米老鼠，版權還在迪士尼手上，不得侵權使用。圖／摘自IMDb

美國動畫最經典的角色之一米老鼠，大家都能立刻和迪士尼聯想在一起，然而該角色的版權保護即將於明年1月1日到期，等於再過一個多禮拜，所有人都能盡情使用米老鼠、創作自己的米老鼠故事，而沒有侵權的問題，對於迪士尼來說，自然是他們防堵老半天，卻還是得被迫接受的現實。儘管新的時代即將展開，版權專家提醒所有人，迪士尼還是有辦法提出「侵權」的告訴，各界先別開心的太早。

美國權威影視刊物「綜藝報」分析，迪士尼前後好幾回設法在版權法的要求下一再延長保護年限，要不然原本可能1984年就要到期，經過一延再延，終究是無法永遠保住米老鼠，只能眼睜睜的看這個經典角色進入所有人皆可使用的公共領域。只是大家要注意，版權大開放的是在1928年短片「汽船威利號」裡最原始版本的米老鼠，此時牠的眼睛部分只畫了兩顆黑眼珠、尚無眼白，而牠也還沒戴上白手套，後面外型經過改版的米老鼠，迪士尼尚有版權，其他人使用就是侵權。

其實為了爭取對自己更有利的詮釋，迪士尼近幾年故意把片頭的Logo短片加上一部分「汽船威利號」裡米老鼠的畫面，以便有可能將之擴大解讀成初版米老鼠是他們的「商標」，若之後有人以這個造型來自行創作短片，就能試著往「侵害商標權」的方向處理，只是「綜藝報」也提供商標版權專家的說法，認為要是新創的米老鼠內容，沒有誤導閱聽大眾以為是迪士尼的出品，就沒有侵害他們商標權的問題。

過去迪士尼已經碰到過小熊維尼變成公共版權、有人拍了小熊維尼血腥恐怖片的情況，而米老鼠在迪士尼的地位更高，幾乎是他們的象徵，若是大家都能使用，造成的衝擊自然要比小熊維尼還大。不知道明年元旦之後，會有怎樣不同風格的全新、元祖造型版米老鼠的作品出現？似乎頗令人期待。

最原始造型的米老鼠，明年元旦起進入公共領域，任何人都可使用而無侵權之虞。圖／摘自...
最原始造型的米老鼠，明年元旦起進入公共領域，任何人都可使用而無侵權之虞。圖／摘自IMDb

迪士尼

上一則

厲害了 周杰倫CNN跨年特別專訪 國際影響力稱霸全球

延伸閱讀

初版米老鼠版權屆滿 2024年起成公共財

初版米老鼠版權屆滿 2024年起成公共財
南韓知名鋼琴家趙成珍 迪士尼音樂廳演奏舒曼

南韓知名鋼琴家趙成珍 迪士尼音樂廳演奏舒曼
不滿X被撤廣告 馬斯克怒批迪士尼CEO艾格

不滿X被撤廣告 馬斯克怒批迪士尼CEO艾格
農曆新年列迪士尼明年慶典 門票可提前半年預訂

農曆新年列迪士尼明年慶典 門票可提前半年預訂

熱門新聞

ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

2023-12-15 17:08
「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb

2023最爛電影公布 阿湯慘遭打臉 「美國隊長」被修理

2023-12-16 09:02
周海媚過去因演出「倚天屠龍記」被封「最美周芷若」。(本報資料照片)

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

2023-12-16 06:31
「驚奇隊長2」締造漫威史上空前敗績。圖／摘自IMDb

老闆臉都綠了…2023賠錢電影 超級英雄片超慘烈

2023-12-18 14:44
捅死大馬女歌手許佳玲的兇手運送屍體的畫面被拍下。(截取自噓！星聞影片)

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

2023-12-20 09:48
楊洋（左）被爆向王楚然提分手，但遭到女方以私密照威脅。（取材自微博）

「人間煙火」失利 楊洋救人氣 搶新劇擠走吳磊

2023-12-15 05:30

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
最得理不饒人星座？處女讓人難反駁、這星座「咄咄逼人到對方沉默」

最得理不饒人星座？處女讓人難反駁、這星座「咄咄逼人到對方沉默」
用烤盤紙 哪一面向上很重要

用烤盤紙 哪一面向上很重要