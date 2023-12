楊紫瓊返鄉補辦婚宴 富商老公緊牽丈母娘 甜照曝光

楊紫瓊秀出丈夫與家人們合影,看得出家庭氣氛和樂。圖/摘自IG

楊紫瓊 今年雙喜臨門,甫以電影「媽的多重宇宙 」拿下第95屆奧斯卡影后,成為首位奪得該獎項的華裔女星,7月她出面證實已與前法拉利總裁尚陶德 舉行婚禮,近日她和老公一同回到馬來西亞補辦婚宴,在馬來西亞邦咯島的傍晚後完成了世紀婚禮,而婚宴邀函、花藝布置、采采食茶伴手禮到禮服設計,皆出自台灣品牌SHIATZY CHEN夏姿・陳。楊紫瓊同時也透過社群分享宴席照片,並感謝與會的親朋好友,畫面十分溫馨美滿。

楊紫瓊在17日帶著丈夫回到馬來西亞舉辦婚宴,並邀請了上百名親友參加,楊紫瓊的母親也罕見與女婿合照,兩人經歷了19年的愛情終於修成正果,其中一張照片,更是這對夫妻與楊媽媽靠坐在一起,緊握著彼此的手,楊紫瓊也開心對鏡頭露出笑顏。