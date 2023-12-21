楊紫瓊返鄉補辦婚宴 富商老公緊牽丈母娘 甜照曝光
楊紫瓊今年雙喜臨門，甫以電影「媽的多重宇宙」拿下第95屆奧斯卡影后，成為首位奪得該獎項的華裔女星，7月她出面證實已與前法拉利總裁尚陶德舉行婚禮，近日她和老公一同回到馬來西亞補辦婚宴，在馬來西亞邦咯島的傍晚後完成了世紀婚禮，而婚宴邀函、花藝布置、采采食茶伴手禮到禮服設計，皆出自台灣品牌SHIATZY CHEN夏姿・陳。楊紫瓊同時也透過社群分享宴席照片，並感謝與會的親朋好友，畫面十分溫馨美滿。
楊紫瓊在17日帶著丈夫回到馬來西亞舉辦婚宴，並邀請了上百名親友參加，楊紫瓊的母親也罕見與女婿合照，兩人經歷了19年的愛情終於修成正果，其中一張照片，更是這對夫妻與楊媽媽靠坐在一起，緊握著彼此的手，楊紫瓊也開心對鏡頭露出笑顏。
楊紫瓊另在IG寫下心情：「In Ipoh and was so happy so many siblings, cousins, family came from all around the world to celebrate, Thkq to Lim family for hosting us all at their fantastic museum!（正在怡保，很高興許多兄弟姐妹、表兄弟、家人從世界各地來慶祝，謝謝林家招待我們所有人，在他們超級夢幻的博物館！）」
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