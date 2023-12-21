我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王毅和菲律賓外長通話 「中菲關係已站在十字路口」

紐約市測速攝像9個月開50萬張罰單 收2.2億罰款

楊紫瓊返鄉補辦婚宴 富商老公緊牽丈母娘 甜照曝光

記者陳建嘉／即時報導
楊紫瓊秀出丈夫與家人們合影，看得出家庭氣氛和樂。圖／摘自IG
楊紫瓊秀出丈夫與家人們合影，看得出家庭氣氛和樂。圖／摘自IG

楊紫瓊今年雙喜臨門，甫以電影「媽的多重宇宙」拿下第95屆奧斯卡影后，成為首位奪得該獎項的華裔女星，7月她出面證實已與前法拉利總裁尚陶德舉行婚禮，近日她和老公一同回到馬來西亞補辦婚宴，在馬來西亞邦咯島的傍晚後完成了世紀婚禮，而婚宴邀函、花藝布置、采采食茶伴手禮到禮服設計，皆出自台灣品牌SHIATZY CHEN夏姿・陳。楊紫瓊同時也透過社群分享宴席照片，並感謝與會的親朋好友，畫面十分溫馨美滿。

楊紫瓊在17日帶著丈夫回到馬來西亞舉辦婚宴，並邀請了上百名親友參加，楊紫瓊的母親也罕見與女婿合照，兩人經歷了19年的愛情終於修成正果，其中一張照片，更是這對夫妻與楊媽媽靠坐在一起，緊握著彼此的手，楊紫瓊也開心對鏡頭露出笑顏。

楊紫瓊另在IG寫下心情：「In Ipoh and was so happy so many siblings, cousins, family came from all around the world to celebrate, Thkq to Lim family for hosting us all at their fantastic museum!（正在怡保，很高興許多兄弟姐妹、表兄弟、家人從世界各地來慶祝，謝謝林家招待我們所有人，在他們超級夢幻的博物館！）」

楊紫瓊帶著前法拉利總裁尚陶德返回馬來西亞舉辦婚禮。圖／摘自IG
楊紫瓊帶著前法拉利總裁尚陶德返回馬來西亞舉辦婚禮。圖／摘自IG
楊紫瓊穿綠色手工縫製波浪禮服出場。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊穿綠色手工縫製波浪禮服出場。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊秀出丈夫與家人們合影，看得出家庭氣氛和樂。圖／摘自IG
楊紫瓊秀出丈夫與家人們合影，看得出家庭氣氛和樂。圖／摘自IG

楊紫瓊 媽的多重宇宙 陶德

上一則

梁朝偉激吻女星 太太劉嘉玲「很不滿意」

延伸閱讀

楊紫瓊回馬來西亞補辦婚宴 和新婚夫搞笑婚照曝光

楊紫瓊回馬來西亞補辦婚宴 和新婚夫搞笑婚照曝光
楊紫瓊回馬來西亞辦婚宴 和新婚夫化身007

楊紫瓊回馬來西亞辦婚宴 和新婚夫化身007
2023娛樂大事記：3星殞落、男星惹腥、巨星死而復生…

2023娛樂大事記：3星殞落、男星惹腥、巨星死而復生…
楊紫瓊Netflix影集扮黑幫老大妻子 教台灣演員樂喊：瘋狂之旅

楊紫瓊Netflix影集扮黑幫老大妻子 教台灣演員樂喊：瘋狂之旅

熱門新聞

周海媚北京豪宅內部一角落。 (取材自微博)

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

2023-12-13 21:54
ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

2023-12-15 17:08
「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb

2023最爛電影公布 阿湯慘遭打臉 「美國隊長」被修理

2023-12-16 09:02
周海媚過去因演出「倚天屠龍記」被封「最美周芷若」。(本報資料照片)

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

2023-12-16 06:31
周海媚病歷遭流出。圖／摘自微博

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

2023-12-13 10:31
楊洋（左）被爆向王楚然提分手，但遭到女方以私密照威脅。（取材自微博）

「人間煙火」失利 楊洋救人氣 搶新劇擠走吳磊

2023-12-15 05:30

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院