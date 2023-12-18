老闆臉都綠了…2023賠錢電影 超級英雄片超慘烈

「驚奇隊長2」締造漫威史上空前敗績。圖／摘自IMDb

風水輪流轉，曾經風靡全球觀眾的超級英雄片，竟然成為2023年的賠錢貨，除了「星際異攻隊3」、「蜘蛛人：穿越新宇宙」還有理想的成績外，其餘表現幾乎都不如預期。根據近來一堆媒體公布的「年度最賠錢電影」名單，「驚奇隊長2」、「閃電俠」、「沙贊！眾神之怒」等都難逃被點名，而湯姆克魯斯 、哈里遜福特、馮迪索等巨星，也因為片子成本太高，票房不如預期，不幸成為「賠錢貨」。

超級英雄片在新冠肺炎疫情 爆發後，意外的口碑與票房也受到影響，連疫情進入尾聲，氣勢都無法回得來，觀眾更沒覺得有必要搶在戲院上映時先睹為快，造成今年的此類影片，賣座大都踢到鐵板。漫威「驚奇隊長2」創下他們自製影片以來首部北美票房都無法突破1億美元的難堪紀錄，確定會讓電影公司賠大錢，對手DC不遑多讓，「閃電俠」的票房和口碑亦相當慘烈，年底前還有一部「水行俠 失落王國」推出，能否令超級英雄片重振雄風？大多數市場分析家都不敢太過樂觀。

而過往能奏效的賣座方程式，今年也都突然失靈，像是哈里遜福特招牌代表作的最新續篇「印第安納瓊斯：命運輪盤」，成本逼近3億美元，全球總票房3億8300萬美元，扣掉戲院分帳，已經鐵定賠大錢。馮迪索「玩命關頭X」全球總票房7億美元，也是因成本過高，不但無法賺大錢還有可能賠。再加上類似情況的湯姆克魯斯「不可能的任務：致命清算 第一章」，今年各大電影公司學習到「成本壓得愈低，才愈有機會轉虧為盈」。