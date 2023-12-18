班艾佛列克前後任妻子「2位珍妮佛」 恐因此事反目

珍妮佛洛佩茲（右）據傳允許班艾佛列克以抽菸取代喝酒。（路透資料照片）

班艾佛列克 的前妻珍妮佛嘉納、現任妻子珍妮佛洛佩茲 ，雖然名字相同，對他卻有完全不一樣的管理方式，外界一度準備看好戲，認為「雙珍」絕對會為他大吵大鬧，不過兩個女人努力找到良好的相處模式，幾乎沒有太大的衝突，讓等著看戲的大眾大出意外。可是最近兩人卻為了一件事而意見不合，罪魁禍首當然還是班。

根據專門報導明星與名流八卦的「Star」雜誌， 班艾佛列克之前被狗仔拍到開著珍妮佛洛佩茲擁有的昂貴勞斯萊斯名車，一面還叼根菸，他和珍妮佛嘉納所生的小兒子也在車上。

珍妮佛嘉納據傳對此火冒三丈，因為她向來有「禁菸」條款，不准班在孩子們面前吞雲吐霧，認為這樣「非常惡心」，想不到他居然又再觸犯禁令，偏偏珍妮佛洛佩茲對此沒有太大的不滿。