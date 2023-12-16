林俊傑恩師林秋離過世1年 遺孀完成遺願 照片巧合催淚

熊美玲完成林秋離的遺願。圖／創客音樂工作室提供

林俊傑恩師林秋離病逝1年，遺孀熊美玲實現2人約定，將於22日推出他生前未發表的台語創作專輯「一路平安」，首波單曲「秋離」將夫妻倆的經典之作「哭砂」重新改編，並取名為「秋離」，MV上架後網友熱烈迴響，更衝上YouTube 發燒影片前20名，熊美玲感動表示：「謝謝大家記得林秋離。」

在新作「一路平安」裡，第1首「人情味」是夫妻倆當年為天后江蕙打造的歌曲，熊美玲說：「我很愛很愛這首歌，這也是決定灌錄這張專輯時，最早決定要錄的一首歌，所以曲序安排在第1首，也具有起始的意義。」

熊美玲表示，民謠吉他是她創作的基底，因此重唱版本充滿民謠風，加入室內樂增添層次，將「人情味」翻玩成與原作不同味道的流行歌。熊美玲也分享，疫情 這3年陪伴老師進出醫院，變得更加困難，「現在回想起來還是會忍不住掉眼淚。」陪伴她紓解情緒的正是這首「人情味」。

另外，團隊發現溫馨巧合，是熊美玲這次封面主視覺的背影照，居然跟林秋離生前一張背影「撞照」，他的照片背景是醫院的停車場，那天他將進行手術，雖是背影照卻一點也不減他的瀟灑。團隊在拍攝進行熊美玲封套拍攝時，想藉由海洋和天空的遼闊，來帶出她在思念中踽踽獨行、對自己、先夫和世界都寄予安好的祝福。