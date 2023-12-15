澳洲喜劇泰斗韓福瑞斯追悼會 英王查理三世致敬

澳洲傳奇喜劇演員韓福瑞斯今年4月辭世，雪梨歌劇院今天舉行追悼會。圖為韓福瑞斯在2007年的資料圖片。（路透）

澳洲 傳奇喜劇演員韓福瑞斯今年4月辭世，雪梨歌劇院今天舉行追悼會，英國國王查理三世 、傳奇歌手艾爾頓強等人紛紛透過影片或聲明致敬這位「世界上最好笑的人之一」。

路透社報導，數千人今天齊聚雪梨歌劇院（Sydney Opera House）向韓福瑞斯（Barry Humphries）致敬。這位傳奇演員4月逝世，享壽89歲。

艾爾頓強（Elton John）透過影片表示，韓福瑞斯是「世界上最好笑的人之一」。

他說道：「我們無法再看見他，這很令人傷心，但他留下許多回憶給我們…他的書、他在電視上的身影，還有那些很搞笑的玩笑話，以及向我及每個人展現的和藹可親。」

韓福瑞斯在墨爾本出生長大，1970年代他飾演多個誇張的澳洲角色而在英國打響知名度，其中最出名的喜劇角色是男扮女裝的家庭主婦埃德娜．埃弗拉格夫人（Dame Edna Everage）。

扮演埃德娜．埃弗拉格夫人的韓福瑞斯於2013年的皇家 大匯演（Royal Variety Performance）上，突然現身當時仍是英國王儲的查理三世（Charles III）及妻子卡蜜拉（Camilla）所在的私人包廂，待了一下子就說自己有更好的位子，然後轉身離開。

如今已是英國國王的查理三世今天透過澳洲就業與勞資關係部長柏克（Tony Burke）宣讀追悼文。

查理三世說：「我認為所有曾與他扮演的埃德娜．埃弗拉格夫人一起登台演出或上電視的人，或曾發現他突然出現在皇家包廂後方的人，都會有一種奇特的感覺，既害怕又覺得好玩。」此話一出，引起在場人士一陣大笑。

同樣來自澳洲並在海外成名的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）則讚揚說，韓福瑞斯的個人勇氣仍有深遠影響力，他的創意與才智也影響了許多生命。