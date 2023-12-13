闢謠周海媚死訊蹭熱度？ 這兩個人被網友罵翻了…

導演陳勳奇被罵「利用周海媚消費大眾」。(取材自微博)

因演出「倚天屠龍記」獲封「最美周芷若」的港星周海媚 病逝，消息始於11日晚間7時許，但陸續遭到她身邊友人「闢謠」，還有圈內人士「澄清」人已搶救回來。12日晚上10時，工作室證實周海媚病逝噩耗，時間是在11日。短短的27小時內，關於周海媚猝逝的消息滿天飛，最後大逆轉，堪稱現實版「新聞女王」。

其中，率先闢謠周海媚離世消息的圈內人譚飛，遭到許多網友砲轟，並在他的社交平台評論區斥責「沒人性，蹭熱度」。

據悉，譚飛在12日凌晨透過社交平台發聲，直言「周海媚並沒有過世，請各界勿以訥傳蹬」，讓圈內沒什麼知名度的他，瞬間成為焦點人物。然而當工作室證實周海媚離世消息後，譚飛瞬間成為眾矢之的。

據網友查閱譚飛的帳號內容，發現他並未與周海媚有過交集，有可能根本互不認識。

和周海媚合作過電影「上海探戈」的知名導演陳勳奇，也遭到網友撻伐。

陳勳奇12日上午表示，「到今天12目12日上午10時30分為止……我可以負責任地說，周海媚今天還在人世。」但到了晚上，周海媚的工作室就發文證實死訊，而且是在11日離世。網友紛紛湧入陳勳奇的微博 留言，「真能蹭熱度，會有報應的」、「臉打的疼不」、「利用周海媚消費大眾」。

陳勳奇則解釋，「我沒給誰騙，也不要騙誰！只要醫院沒有放棄治療的一刻，就有一絲希望！有一絲生機！我們都祈願愛的人能吉人天相，逃過一劫！」