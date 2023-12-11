亞洲嘻哈女王空降台中跨年 「三字經」國罵準備好了

JESSI成為全台跨年最大咖卡司。圖／三立提供

亞洲嘻哈女王JESSI即將重返寶島！她確定獨家空降台中水湳中央公園 跨年，演出時段接近午夜倒數，消息一出，網路瞬間暴動，甚至有外國粉絲準備要來台追星。JESSI豪氣預告海外首次跨年有個特別設計的「超級大彩蛋」，想先賣個關子，也透過媒體熱情呼喊全球歌迷，要大家相約台中一起迎接2024。

話題與流量十足的南韓 「嘻哈女王」 JESSI，演藝生涯中首度的海外跨年巡演獨家獻給台中，JESSI因歌唱與舞台魅力驚人，加上直率的個性圈粉無數，目前在韓國當地是人氣與收視最佳保證。熱情且親和力爆表的JESSI嘴甜地說：「迫不及待想與台灣歌迷見面，要在寒冷的跨年夜為歌迷帶來熟悉的經典歌曲，大家別忘記推薦我在地美食。」

JESSI在2023年暑假曾旋風來台參加售票演唱會，當時吸引上萬人朝聖，美式作風的她自爆：「去哪公演都被要求講髒話，7月時我和台灣粉絲學習了「F*ck」的中文講法，直接當眾開罵。」

JESSI在亞洲各地人氣爆表，跨年秀各國爭相邀約不斷，花了超過半年時間，最後由台中搶人成功，讓女王點頭理由:「聽說台中跨年的park(晚會場地水湳公園)可以容納20多萬人，號稱台版的紐約中央公園，能跟那麼多人一起跨年實在太cool了！還有經紀人跟我說旁邊有個超大(逢甲)夜市，台灣美食我等不及了。」

至於粉絲最關注的造型部分，上次來台演出是夏天，服裝非常性感養眼，JESSI笑說：「不管跨年夜有沒有寒流，只要你們用熱情溫暖我，大家放心，我會盡力展現我火辣身材。」

她海外跨年首秀陣仗驚人，JESSI此行預計帶領約30人專屬團隊來台中開唱，節目拍胸保證精彩，希望粉絲能圓夢、開心過節最重要。而今年台中跨年晚會再度由三立電視、台視、群健電視聯合製播。