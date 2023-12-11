微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博傳出周海媚離世消息。(圖／摘自微博)

過去有「最美周芷若」之稱的周海媚，最近負面新聞頻傳，今天甚至在微博 傳出離世消息，中國媒體積極求證，但她身邊的工作人員一聽到問題就掛斷電話，另外工作人員以在應酬為由馬上掛電話，再求證她的友人則表示昨天有聯繫，只是本人遲遲沒回應，讓她的粉絲心急如焚喊話，「快出來闢謠」。

周海媚今年10月21日原定出席中國年度盛事「2023大灣區 音樂匯」，在20日彩排時被工作人員扶下台的過程，突然情緒失控大鬧脾氣，現場工作人員透露：「可能觸碰到她的手臂，她突然情緒失控，不僅拒絕被觸碰，還大發脾氣，讓在場的所有工作人員都感到驚訝。大家私下討論，不知道是周小姐情緒有問題，還是在耍大牌。」

隔天的總彩排，所有藝人全著裝好到場，沒想到周海媚似乎不願意起床，遲到了2小時才現身，因此耽誤了所有人的時間，她這幾天的舉動也觸怒了主辦單位，宣傳海報直接遭撤下，還被通知「不必出席」。