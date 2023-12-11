我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約風雨交加 能見度低車禍頻 亞當斯：11日照常上課

紐約租金創紀錄 曼哈頓明年有望下滑

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

記者黃保慧／即時報導
微博傳出周海媚離世消息。(圖／摘自微博)
微博傳出周海媚離世消息。(圖／摘自微博)

過去有「最美周芷若」之稱的周海媚，最近負面新聞頻傳，今天甚至在微博傳出離世消息，中國媒體積極求證，但她身邊的工作人員一聽到問題就掛斷電話，另外工作人員以在應酬為由馬上掛電話，再求證她的友人則表示昨天有聯繫，只是本人遲遲沒回應，讓她的粉絲心急如焚喊話，「快出來闢謠」。

周海媚今年10月21日原定出席中國年度盛事「2023大灣區音樂匯」，在20日彩排時被工作人員扶下台的過程，突然情緒失控大鬧脾氣，現場工作人員透露：「可能觸碰到她的手臂，她突然情緒失控，不僅拒絕被觸碰，還大發脾氣，讓在場的所有工作人員都感到驚訝。大家私下討論，不知道是周小姐情緒有問題，還是在耍大牌。」

隔天的總彩排，所有藝人全著裝好到場，沒想到周海媚似乎不願意起床，遲到了2小時才現身，因此耽誤了所有人的時間，她這幾天的舉動也觸怒了主辦單位，宣傳海報直接遭撤下，還被通知「不必出席」。

耍大牌新聞被傳得沸沸揚揚，她沒有出面解釋，想不到今天就有中國網友爆料她已離世，目前沒有任何人出來澄清，而網友則發現她社交平台8日都還在更新，所以在微博掀起一陣周海媚生死討論。

微博傳出周海媚離世消息。(圖／摘自微博)
微博傳出周海媚離世消息。(圖／摘自微博)

微博 灣區

上一則

「新聞女王」大結局爛尾？ 佘詩曼回應三度奪視后：有就有囉

下一則

張艾嘉主演片被撤角逐奧斯卡資格 官方證實：非常罕見

延伸閱讀

楊丞琳稱河南人愛騙人 當地官媒：這種玩笑不好笑

楊丞琳稱河南人愛騙人 當地官媒：這種玩笑不好笑
中日皆傳歧視爭議 上海有計程車拒載日人、東京有餐館禁中客

中日皆傳歧視爭議 上海有計程車拒載日人、東京有餐館禁中客
楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了

楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了
楊丞琳1句「河南人愛騙人」挨轟 火速發文道歉

楊丞琳1句「河南人愛騙人」挨轟 火速發文道歉

熱門新聞

艾瑪華森成為擔任主角時，全球總票房最高女星的亞軍，迪士尼真人版「美女與野獸」熱賣幫助很大。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

2023-12-03 10:31
刀郎在影片開頭表示，要跟大家請個假。(取材自微博)

曾因「羅剎海市」掀波 刀郎宣布暫時停更

2023-12-08 06:00
周也分享了自己古代男裝造型，引來一片好評。(取材自微博)

精緻美女變俊秀小生… 周也反串男裝 帥到登熱搜

2023-12-08 08:00
那英在綜藝節目「聲生不息」的鏡頭被刪掉，傳出是被湖南衛視切割。（取材自微博）

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

2023-12-05 21:22
王嘉爾近年來人氣不斷攀升。（取材自微博）

王嘉爾頻頻缺席活動 再傳嫖娼被帶走 本人四字回應

2023-12-06 08:00
迪麗熱巴(右)成為天選皇后。(取材自微博)

不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」

2023-12-10 06:00

超人氣

更多 >
徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人

徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人
楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了

楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了
中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世
送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼

送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼
爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...

爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...