楊冪辣穿禮服闖超市… 「大白菜包」成亮點 網：提出時尚感

楊冪手上提著的大白菜包意外成為亮點。(取材自微博)

大陸時尚界年度盛事「GQ MOTY年度人物盛典」7日晚間在浙江登場，人氣女星楊冪 提前曝光戰袍美照，只見她身穿低胸性感禮服，拍照地點卻是在生鮮超市，她手上提著的大白菜包也意外成為亮點，還因此上了熱搜。

當晚，獲邀出席的明星都盛裝打扮，其中，有「最美黃蓉」之稱的李一桐身穿深V大露背長裙現身，相當吸睛，不少網友直呼「李一桐好敢穿」，掀起逾300萬閱讀量。以電視劇「三十而已」走紅的毛曉彤的藍紫色禮服，胸前僅用兩塊布遮住重點部位，火辣身材驚艷全場。

參加過無數頒獎典禮的楊冪，這次穿著一襲黑白色高訂禮服，搭配俐落髮型，整個人高貴優雅。最特別的是，她特別以超市為背景，手拿蔬菜拍攝，呈現另類時尚。

她也以「冪式成語」配圖，在白菜堆前手抱兩根白蘿蔔，提著「大白菜包」，配上「一青二白」：「加油！你也能Next Level！」在魚缸邊拿著漁網，優雅地撈魚則是「渾水摸魚」：「渾水摸不到真魚，假意換不來真心。」幽默十足。

其中最讓網友關注的是她手上的「大白菜包」，紛紛留言「什麽都可以是姊的時尚單品」、「大白菜提出了時尚感」、「楊冪拿什麽，什麽就是爆品」、「誰敢相信這是大賣場」。

不過，也有一些網友看不懂這種時尚，「不是，真的好看嗎？人是很美，但圖片拍的美在哪裡？」