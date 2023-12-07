吉澤亮金髮半裸演無敵麥奇 被讚「像從漫畫走出來」

吉澤亮在「東京復仇者2：血腥萬聖節 前篇-命運」與「後篇-決戰」，大部分時間都以裸上半身的戰鬥造型出現。(圖／華映提供)

吉澤亮在日本 漫改動作電影「東京復仇者2：血腥萬聖節 」演出最受漫畫迷關注的「無敵麥奇」一角，一頭金髮總是半裸上陣的模樣，再加上生動的演技，還原度百分百，讓眼光一向嚴格的動漫 迷都狂讚：「真的像從漫畫走出來的一樣」。

日本近年快速竄起的新生代男演員吉澤亮，過去多次扮演如「銀魂」、「王者天下」等漫畫人物角色的他，詮釋的極為傳神，實力備受肯定，更在超人氣漫改電影「東京復仇者」系列，完美詮釋看似最弱小，實則打架最強大的「東卍會」總長佐野萬次郎（無敵麥奇），手下都帥氣騎著重機，他卻只騎著小棉羊出巡的畫面非常搞笑，角色還原度百分百，神形兼俱，大獲好評，讓吉澤的聲勢更上層樓。

影片來源：YouTube 安樂影片 Edko Films Ltd.

「東京復仇者」系列第一集就創下新台幣約9.5億元（約3095萬美元）的亮眼成績，扮演麥奇的吉澤亮功不可沒，他以「假面騎士」系列打開知名度，笑說：「以前是媽媽粉絲會跟我說，她們的兒子很喜歡假面騎士，最近都改口說女兒好喜歡麥奇了。」雖然演出深受年輕世代喜愛，吉澤亮表示一直刻意沒看原著漫畫，怕影響詮釋角色刻劃，「麥奇個子矮，看起來弱不禁風，整天笑咪咪，一旦生起氣來卻是比誰都狠，怎麼想都很漫畫，乾脆不看演起來比較真實。」

吉澤亮在「東京復仇者2：血腥萬聖節 前篇-命運」與「後篇-決戰」，大部分時間都以裸上半身的戰鬥造型出現，「從畫面上看起來可能沒什麼大不了，其實我比上次做了更多重量訓練，在現場也是隨時有空就做伏地挺身，真榮田鄉敦某天就悄悄靠過來跟我說：『我覺得你吃些甜食比較好喔！』原來他是擔心我為了增肌減脂不吃東西，很貼心提醒我要攝取糖分，還不忘告訴我臀部肌肉要柔軟一點，線條才會漂亮，讓我覺得有個『肌肉夥伴』真好」。

「東京復仇者2：血腥萬聖節」前篇及後篇，主要描敘「東卍會」創始成員之間的兄弟情仇與幫派間的角力和算計，其中作為片中三分之一的重要場面；東卍和芭流霸羅決戰的廢車場，製作團隊不惜成本，耗時3個月精心搭建，那些看似亂無秩序地堆疊的報廢車輛，頂端距離地面約10公尺高，拍起打戲頗為驚險，尤其拍攝當時正值夏季，現場氣溫超過40度，所有演員宛如在三溫暖內，吊著鋼絲的情況下，拍攝激烈的動作場面，相當辛苦。

吉澤亮表示：「廢車場的頂端溫度比地面高了約3度，廢車場裡很熱而且空氣很糟、不流通，加上又必須站在車子上打架，常常很害怕會重心不穩摔下去，這次麥奇1對1或1對2的單挑場面變多，對打的每個動作和細節都增加不少，整場拍攝根本就像是在修行。」

他也自爆在片中不管是短髮或是金毛長髮的麥奇，其實都是戴著假髮在演，因為他在拍「東京復仇者」系列時，同時主演歷史古裝大河劇「直衝青天」，為了連戲也為重現原著中的感覺，只能在「東京復仇者」戴假髮上陣。「大家都誤會我特地為戲染髮，其實是假髮」。吉澤亮笑說麥奇展現的「美貌」，有多半都是依賴造型的神奇魔力。