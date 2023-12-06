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片場爆粗口影片外流… 趙露思告酸民敗訴 網喊真慘

娛樂新聞組／即時報導
趙露思告酸民卻敗訴，引發網友議論。(取材自微博)
趙露思告酸民卻敗訴，引發網友議論。(取材自微博)

主演「傳聞中的陳芊芊」、「星漢燦爛」暴紅的大陸女星趙露思，人紅是非多，有博主流出她在片場飆粗口等不當行為，趙露思方不滿提告，沒想到被判敗訴，判決書上還寫著公眾人物對於輿論批評要有容忍義務，相關話題衝上熱搜。

據悉，趙露思去年和吳磊合作「星漢燦爛」時流出片場偷拍影片，當時她和吳磊在馬上奔馳，吳磊故意加快速度嚇她，讓趙露思氣到大罵「有病啊」。影片曝光後，惹來不少網友批評，重挫形象，趙露思方一氣之下對多位轉發影片的娛樂營銷號提告。

6日下午，有博主發文自曝收到了一條與趙露思相關的民事判決書，並表示由於名下的手機號碼一直是奶奶在使用，對此案判決過程一直不知情，自己也因此缺席了開庭審理。但讓人意外的是，案件卻在自己缺席庭審的情況下最終被判被告勝訴。

判決書上寫著「公眾人物在享受廣大粉絲群追捧崇拜的同時也應對公眾中的部分質疑、批評言論具有更高的容忍義務」，認為博主發文未指名道姓，內容未達損害名譽程度。對此，有不少網友表示，「趙露思真慘，被造謠還敗訴」。

趙露思委任的律師事務所則緊急發布聲明，「已上訴，請大家在終審判決未作出前，請勿過度解讀一審判決書內容」。

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