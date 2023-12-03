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老婆一個月只給2000台幣零花錢 台男星窮到去捐血

記者林怡秀／即時報導
林道遠(左)控訴靜香給的零用錢太少。圖／緯來提供
林道遠(左)控訴靜香給的零用錢太少。圖／緯來提供

台灣演員、歌手林道遠和妻子靜香日前上緯來「女王大人」，林道遠節目上表示靜香每個月只給他2千塊零用錢，為了增加額外零用錢，他看到捐血車寫著捐血500cc送600點便利商店點數券，立刻挽起袖子加入捐血行列，再加上跟朋友買東西時刷卡換現金。主持人曾國城詢問現場人夫們，發現大家一個月零用錢是1萬到3萬，林道遠也向老婆喊話希望能增加一點零用錢，沒想到靜香竟然馬上接話說2千1，讓現場所有人笑翻。

林道遠申訴說靜香每個月給她的零用錢真的太寒酸，一個月竟然只有2千塊，他更秀出錢包，裡面僅剩3張百元鈔，而且不只零用錢只有2千塊，他每個月還要拿出同等值的發票、收據，才能拿到下個月的零用錢，如果這個月的發票數字不對，他還得四處跟別人要發票湊成數，讓現場人聽到好吃驚。林道遠說他之前走過捐血車，聽到捐血就送便利商店點數券，他二話不說直接上了捐血車，讓主持人曾國城聽了覺得一陣鼻酸，上前給他一個大大擁抱。

對此，靜香解釋林道遠從婚前就是個沒有存錢習慣的人，婚前帳戶裡更是連一萬塊都不到，所以兩人就協議婚後就由她負責理財。靜香也解釋家裡有個家用零錢包，林道遠吃完飯後就可以從裡面拿錢補到自己的錢包，等於那2千是他實花的零用錢，飯錢並不包含在內。

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