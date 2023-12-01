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黃曉明新歡住進Angelababy婚房？ 葉珂傳曬照宣示主權

娛樂新聞組／即時報導
葉珂被指是低調女富豪。（取材自微博）
葉珂被指是低調女富豪。（取材自微博）

中國男星黃曉明與女神Angelababy（楊穎）在2022年初結束近7年婚姻，不久後黃曉明就被爆出有新歡，對象是白富美葉珂，兩人分分合合，日前黃曉明帶著葉珂出遊才被拍到，近日網上頻傳兩人十分般配的言論，被指疑似葉珂逼宮上位。

報導指出，兩人合體熱搜的熱門話題突然高調起來，幾乎全是誇讚葉珂條件好，並直接挑明葉珂是黃曉明女友，還稱兩人感情穩定。還有人爆料葉珂家世背景，稱其本身就是一個低調女富豪，名下有多家產業，還曾是大學校花，和黃曉明是門當戶對。

此外，綜合媒體報導，先前葉珂還重啟自己的小號，連發9條視頻，雖然葉珂解釋說是為了測試小號，但也有意無意暴露了自己住處的布局，眼尖的網友驚訝葉珂似乎住進了黃曉明和baby的婚房，窗外一眼就能看見東方明珠。

據了解，之前葉珂就秀過一次住所，當時還被拿來和baby的圖片做對比，窗外都能看見東方明珠，想來兩人可能住在同一區域，如今葉珂曬出更多房子細節，讓網友懷疑她現在住的就是baby和黃曉明的婚房。

葉珂和黃曉明再度衝上熱搜，突然變得高調，報導指出，女方舉止似乎有宣示主權的意思，是否為了逼宮上位？看來壓力要給到黃曉明了。

葉珂被指是低調女富豪。（微博）
葉珂被指是低調女富豪。（微博）
黃曉明(圖)被爆與網紅葉珂復合了。(取材自微博)
黃曉明(圖)被爆與網紅葉珂復合了。(取材自微博)

黃曉明 Angelababy

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