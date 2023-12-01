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茱蒂佛斯特盼觀眾早點看膩英雄片 蜘蛛人續集恐難產

記者蘇詠智／即時報導
茱蒂佛斯特希望觀眾早點對超級英雄片看膩，其他類型影片才有生存空間。（路透資料照片）
茱蒂佛斯特希望觀眾早點對超級英雄片看膩，其他類型影片才有生存空間。（路透資料照片）

超級英雄片曾經席捲全球票房，近來卻連續遭到挫折，連過去是賣座萬靈丹金字招牌的漫威，都得面對「驚奇隊長2」的失利，而DC的「水行俠2」目前也不被認為有機會能夠力挽狂瀾。就在超級英雄電影來到危急存亡的關頭，影后茱蒂佛斯特又來澆上一盆冷水，坦言：「我覺得這種片就是一種流行的階段，我看過很多不同的階段變來變去，只不過他們這種階段有點待太久了，希望觀眾早點看膩。」

茱蒂的論調聽起來跟過去法蘭西斯柯波拉、馬丁史柯西斯、雷利史考特等名導都是差不多的感覺，其實她講得算比較溫和，承認過去是有像「鋼鐵人」、「黑豹」或是「駭客任務」等拍得很好，她自己也覺得很不錯，可是這些片並沒有就此改變她的人生，也不是她為什麼想要當演員的原因，她從中得到很多的樂趣，卻沒有一定需要這些片子存在不可。她最後的結論是：「希望其他類型的電影還有存在的空間。」沒有像那些名導一樣，徹底把超級英雄片貶得很低，完全不屑。

只是超級英雄片確實也到了重要關頭，就連票房一直保持勝績的湯姆霍蘭德主演「蜘蛛人」系列，索尼與漫威還沒拍板定案繼續拍下去，讓粉絲感到詭異，也怕拖太久湯姆會意興闌珊、掛冠求去。他近日在訪問中則表示，只要故事夠好、對於角色的塑造沒有偏掉，就算需要時間等待，他還是會回來拍，可是若新的續篇只是為了拍續集撈錢，那他就不太會有意願了。

現階段漫威也還沒有將新的「蜘蛛人」影片排在未來的片單之中，湯姆的回答又不是很確定歸隊，難怪讓影迷有些著急了。

湯姆霍蘭德表示寧可等到好的故事，不然不會貿然再演「蜘蛛人」續集。圖／摘自imdb
湯姆霍蘭德表示寧可等到好的故事，不然不會貿然再演「蜘蛛人」續集。圖／摘自imdb

漫威 蜘蛛人 索尼

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