甩開福原愛 江宏傑帶密友現身 坦言期待新戀情

小賴、江宏傑共同受訪。記者王聰賢／攝影

「冰上迪士尼」自11月30日起到12月3日在台北小巨蛋舉行8場演出，多位藝人也到場欣賞，今（30）日江宏傑 與好友賴晏駒（小賴）一同現身，心情看起來相當不錯，不受到與福原愛 的婚姻紛擾。

他曾一度氣到直接去到日本找人，甚至報警，還喊話福原愛「保持善良」，不過女方即便外出旅遊，也懶理江宏傑，如今被問有沒有聯絡福原愛？他尷尬簡答：「今天就來這，就不回答這個啦。」至於最新進度，江宏傑保持低調，今日就是單純來看表演，不願透露詳細情況。

至於離開合作多年的華研國際，跳槽至炎亞綸 （吳秉孺）的經紀人旗下，對於未來工作規畫，江宏傑說：「不排斥，任何工作都可以。」問及是否擔心受到炎亞綸捲入的事件影響？他則說不擔心，但聊及最新的工作規畫，他賣關子說：「大家可以期待一下。」由於傳出「全明星運動會」將拍攝最新一季，他說還沒有接到製作單位的邀約。

江宏傑期待新戀情。記者王聰賢／攝影

此外，江宏傑先前被拍到赴小賴家中過夜，兩人今日俏皮比愛心，顯見私下好交情。對此，小賴笑說：「我搬家了，新家比較難拍到。」聊到感情生活，離婚2年的江宏傑則說尚未準備好迎接新戀情，「準備好的話，希望可以快一點。」

提到感情生活，有沒有新進展？江宏傑坦言還是一個人，「準備好的話可以，希望可以快一點準備好」，不排斥迎接新戀情。